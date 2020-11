Cartola FC 2020: dicas de escalação por posição para rodada #23

Em uma rodada onde teremos apenas seis jogos valendo para o Fantasy game, todas as dicas são importantes. Em primeiro lugar, os jogos deste final de semana serão mais equilibrados. Assim, os únicos favoritos para rodada #23 do Cartola FC, são Palmeiras e Santos. Desde já, ambos jogam em casa e com adversários teoricamente inferiores. Sendo assim, confira nossas dicas de escalação do Cartola FC para rodada #23. Além disso, fique atento nas partidas que valerão para o game.

A princípio, o mercado fecha no sábado (28), às 16h (horário de Brasília). Confira as dicas de escalação para rodada #23 do Cartola FC:

Cartola FC: dicas de escalação por posição para rodada #23

Antes de tudo, a rodada #23 do Fantasy game, mesmo com menos jogos que o normal, tem tudo para ser muito boa. Assim, na defesa apostamos em Weverton, goleiro do Palmeiras, que tem uma boa regularidade. Além disso, o Palmeiras pega o Athletico-PR e é um dos favoritos pelo elenco que tem. Além disso, na zaga temos Gustavo Gómez, que será um dos mais escalados da rodada #23 do Cartola FC. Veja a lista completa:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Weverton – goleiro (Palmeiras) C$ 7.41

Felipe Jonatan – lateral (Santos) C$ 12.52

Calegari – lateral (Fluminense) C$ 5.25

Gustavo Gómez – zagueiro (Palmeiras) C$ 11.27

Bruno Alves – zagueiro (São Paulo) C$ 8.37

Thiago Galhardo – meia (Internacional) C$ 18.22

Zé Rafael – meia (Palmeiras) C$ 8.98

Raul – meia (Bragantino) C$ 8.76

Marinho – atacante (Santos) C$ 23.12

Cano – atacante (Vasco) C$ 13.85

Rony – atacante (Palmeiras) C$ 9.53

Na linha de frente das dicas de escalação do Cartola FC, temos Marinho. Sim! o mito volta a jogar, depois de ter sido poupado para libertadores. Além disso, pode ser uma das opções de capitão para rodada #23. Assim como, Cano, o atacante do Vasco, também será um dos mais escalados, já que voltou a fazer gols. Ainda assim, temos Thiago Galhardo, o mito do primeiro turno voltou a jogar bem, porém teve dois gols anulados na última rodada. Contudo, é uma das nossas dicas para este final de semana. Por fim, uma das apostas é o meia do Bragantino, Raul, que além de ter ótima regularidade no Fantasy game, tem 55 desarmes em 13 jogos.

Leia também:

bons e baratos para rodada #23

escalação e jogos válidos para rodada #23

confira as dicas de valorização para rodada #23

Cartola FC: jogos válidos para rodada #23

SÁBADO 17h – Palmeiras x Athletico-PR

17h – Santos x Sport

19h – Bahia x São Paulo

21h – Atlético-GO x Internacional

SEGUNDA 18h – Vasco x Ceará

20h – Fluminense x Bragantino