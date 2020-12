Cartola FC 2020: dicas de escalação por posição para rodada #26

Sabe aquela rodada em que tudo pode melhorar? é essa! Vamos ajudar seu time a conquistar uma ótima pontuação na rodada #26. Confira a seguir as principais dicas de escalação por posição, que certamente vão te destacar nas competições do Cartola FC. A princípio, uma aposta para este final de semana é o time do Flamengo. O rubro-negro, enfrenta o Bahia que não vence há 4 jogos, e vem de uma goleada contra o time do Santos.

A tendência é o time do técnico Rogério Ceni, entrar em campo mais uma vez para ganhar. Outra aposta, um pouco mais ousada é no time do Palmeiras. Desde já, o verdão terá um confronto difícil contra o Internacional. Porém, é favorito e pode surpreender os cartoleiros na rodada #26 do Fantasy game. Confira nossa lista completa de dicas de escalação por posição para rodada #26 do Cartola FC:

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #26 fecha no sábado (19), às 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de escalação para rodada #26

Fazendo boas defesas e dando passes mais completos, o goleiro Cássio voltou para nossa lista de escalação. Assim, o time do Corinthians, parece finalmente ter se encontrado na competição e com isso a defesa tem sido o maior destaque.

Ainda na parte de trás do time, temos o zagueiro Sabino, com 4 gols, 40 desarmes e 6 jogos sem sofrer gols, ele entra na nossa lista como uma aposta para rodada #26. Além disso, o Coritiba, mesmo no z-4 tem conseguido se manter, o time enfrenta o Botafogo, que vive uma fase ruim dentro e fora de campo. Confira nossa lista completa de dicas de escalação para o Cartola FC:

Cássio – goleiro (Corinthians) C$ 8.35

Sabino – zagueiro (Coritiba) C$ 8.84

Rodrigo Caio – zagueiro (Flamengo) C$ 8.08

Fábio Santos – lateral (Corinthians) C$ 8.06

Filipe Luís – lateral (Flamengo) C$ 7.41

Lima – meia (Ceará) C$ 5.89

Giovanni Augusto – meia (Coritiba) C$ 7.95

Everton Ribeiro – meia (Flamengo) C$ 8.70

Claudinho – atacante (RB Bragantino) C$ 14.68

Gabriel – atacante (Flamengo) C$ 14.23

Rony – atacante (Palmeiras) C$ 10.91

Rogério Ceni – técnico (Flamengo) C$ 7.99

Total de cartoletas: 111.09

Por fim, na linha de frente do time, temos alguns destaques do Flamengo. Everton Ribeiro e Gabi, são jogadores de criação e finalizações. Sendo assim, estão na nossa lista como uma das apostas e provavelmente serão os mais escalados na rodada #26. Além disso, o atacante Rony, com 4 gols, 10 finalizações e 20 desarmes é outra dica para um time completo do Fantasy game.

