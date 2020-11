Cartola FC 2020: dicas de valorização para rodada #22

Antes de tudo, a rodada #21 ainda não terminou, hoje (16), temos Coritiba x Bahia e Botafogo x Bragantino. A princípio, a rodada #22 terá como favoritos do game Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Desde já, esses times enfrentarão equipes teoricamente inferiores. Contudo, com base nas rodadas anteriores o certo é ficar de olho nas melhores apostas. Assim, segue três dicas de valorização que podem ajudar na pontuação do seu time do Cartola FC.

Desde já, a rodada #21 teve algumas decepções. Assim como, Gabigol, o jogador mais escalado teve uma pontuação de apenas 0,70 pontos. Além disso, Brenner, do São Paulo, foi outra aposta que não teve muitos resultados, ele fez 2,10 pontos. Bem como, Thiago Galhardo, o mito do primeiro turno, também surpreendeu com apenas 4,20 pontos. Por fim, para surpresa geral dos cartoleiros, o grande Marinho, fez apenas 5 pontos no Fantasy game. Nesse sentido, segue nossas dicas de valorização e apostas para rodada #22 do Cartola FC:

Cartola FC: dicas de valorização para rodada #22

Arrascaeta – meia (Flamengo) C$ 18.58: Desde já, o meia do rubro-negro é uma das grandes apostas para rodada #22 do Cartola FC. Assim, com média de 6,36 pontos, o uruguaio tem 3 gols e 3 assistências na competição. Além disso, o time joga em casa contra o Coritiba, que tem uma das piores defesas do campeonato. Por fim, ele precisa de apenas 1,9 pontos para valorizar no game, sendo umas das nossas dicas de valorização para o Cartola FC.

Brenner – atacante (São Paulo) C$ 7.85: Mesmo com uma pontuação não tão boa na rodada passada, Brenner é uma das apostas para rodada #22. A princípio, o time do São Paulo, enfrenta o Vasco que vem de uma vitória, mas ainda se encontra no final da tabela. Assim, o atacante tem média de 5,89 pontos no Cartola FC e 6 gols e 2 assistências na competição. Sendo assim, o principal jogador do tricolor, no momento, precisa de 2,4 pontos para valorizar no game.

Gustavo Henrique – zagueiro (Flamengo) C$ 4.69: o zagueiro do Flamengo é outra aposta para rodada #22 do game. Desde já, jogando em casa, contra o Coritiba, tem grande possibilidade de SG. Além disso, por conta da média baixa, apenas 1,7 pontos, é uma dica de valorização importante para ganhar cartoletas. Sendo assim, precisa de apenas 0,5 pontos para valorizar no Fantasy game.