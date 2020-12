Cartola FC 2020: dicas estratégicas para rodada #26

Antes de finalizar seu time do Cartola FC, fique atento nas dicas estratégicas para rodada #26. Já que não teremos todos os jogos, é importante escalar pensando em regularidade e boa pontuação. Temos alguns exemplos de jogadores que além de ser bons pontuadores, também mantém uma regularidade plausível. Sendo assim, confira nossa lista com as dicas estratégicas e jogos da rodada #26 do Cartola FC.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #26 fecha no sábado (19), às 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas estratégicas para rodada #26

Claudinho – atacante (RB Bragantino) C$ 14.68: A regularidade do atacante é uma das melhores, com média de 5.33, Claudinho é o homem de frente do time de Bragança. Além disso, são 8 gols, uma assistência, 32 faltas sofridas e 33 desarmes. Neste final de semana, o RB Bragantino joga em casa, contra o Athletico-PR. Além da possibilidade de gols, o time tem o favoritismo para o jogo de domingo, no estádio Nabi Abi Chedid.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Pepê – atacante (Grêmio) C$ 14.20: O atacante não foi muito bem na rodada passada, conseguiu uma pontuação abaixo do seu normal. Ainda assim, tem boa regularidade, não negativou na temporada e tem grandes chances de marcar neste final de semana. O Grêmio, vai até a Ilha do Retiro, para jogar contra o Sport, que está apenas uma posição da zona do rebaixamento. Além disso, com média de 6.97, Pepê tem 7 gols, 4 assistências, 43 faltas sofridas e 27 desarmes.

Otero – meia (Corinthians) C$ 12.23: O timão aos poucos vem mostrando que ainda está vivo na competição. Um dos destaques do time é o meia venezuelano, que marcou o gol da vitória na rodada passada. Com média de 3.54, 1 gol e uma assistência, o jogador é uma das dicas estratégicas para o Cartola FC.

Gerson – meia (Flamengo) C$ 10.45: A regularidade é um dos destaques do meia Gerson. Sua última pontuação negativa foi na rodada #16. Desde então, tem mostrado ótimo desempenho em campo e ajudado o time do Flamengo. Inclusive marcando gols e dando passes para gols. Neste final de semana o rubro-negro é favorito jogando em casa, contra o Bahia. O meia é umas das apostas e dicas estratégicas do Cartola FC.

Cartola FC: jogos válidos para a rodada #26

SÁBADO – 19 DE DEZEMBRO

Sport x Grêmio (Ilha do Retiro) – às 19h

Internacional x Palmeiras (Beira Rio) – às 21h

Coritiba x Botafogo (Couto Pereira) – às 21h

DOMINGO – 20 DE DEZEMBRO

Vasco x Santos (São Januário) – às 16h

RB Bragantino x Athletico-PR (Nabi Abi Chedid) – às 16h

Flamengo x Bahia (Maracanã) – às 18h15

Fortaleza x Ceará (Castelão CE) – às 20h30

SEGUNDA – 21 DE DEZEMBRO

Corinthians x Goiás (Neo Química Arena) – às 20h

Leia também: