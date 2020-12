Cartola FC 2020: lista dos mais escalados para rodada #26

A rodada #26 do Fantasy game começa hoje 19 de dezembro. Para os cartoleiros de plantão a difícil decisão é na hora de escalar. Já que, com dois jogos a menos, teremos 16 times como opções. Porém, o favoritismo do rubro-negro, faz a lista de mais escalados do Cartola FC, ser a maioria vermelho e preto.

Considerado o clube que tem o melhor elenco do Brasil na atualidade. O time do técnico Rogério Ceni, joga no Maracanã, contra o Bahia que não vence há 4 jogos. Em primeiro lugar, temos o atacante Gabi, que foi o mito da rodada #25 do game. Outro destaque da lista de mais escalados do Cartola FC é o atacante Bruno Henrique. Mesmo sem gols, foi o melhor em campo no jogo do último final de semana e é uma das principais apostas para rodada #26. Além disso, fique de olho no ranking de mais escalados como capitães para o game.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #26 fecha no sábado (19), às 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: lista dos mais escalados da rodada #26

Gabriel – atacante (Flamengo) 1.244.299

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) 1.041.897

Arrascaeta – meia (Flamengo) 960.408

Everton Ribeiro – meia (Flamengo) 777.780

Rodrigo Caio – zagueiro (Flamengo) 725.356

Rogério Ceni – técnico (Flamengo) 722.112

Vina – meia (Ceará) 647.153

Sabino – zagueiro (Coritiba) 526.019

Claudinho – atacante (RB Bragantino) 496.143

Isla – lateral (Flamengo) 454.536

Fábio Santos – lateral (Corinthians) 448.841

Diego Alves – goleiro (Flamengo) 401.493

Cartola FC: ranking de capitães mais escolhidos para rodada #26

Gabriel – atacante (Flamengo) 904.462

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) 237.280

Arrascaeta – meia (Flamengo) 114.229

Pepê – atacante (Grêmio) 71.268

Everton Ribeiro – meia (Flamengo) 44.768

Cartola FC: jogos válidos para a rodada #26

SÁBADO – 19 DE DEZEMBRO

Sport x Grêmio (Ilha do Retiro) – às 19h

Internacional x Palmeiras (Beira Rio) – às 21h

Coritiba x Botafogo (Couto Pereira) – às 21h

DOMINGO – 20 DE DEZEMBRO

Vasco x Santos (São Januário) – às 16h

RB Bragantino x Athletico-PR (Nabi Abi Chedid) – às 16h

Flamengo x Bahia (Maracanã) – às 18h15

Fortaleza x Ceará (Castelão CE) – às 20h30

SEGUNDA – 21 DE DEZEMBRO

Corinthians x Goiás (Neo Química Arena) – às 20h