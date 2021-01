Cartola FC 2021: dicas de atacantes para rodada #30

O time ideal do Fantasy game, precisa ter em todas as posições as melhores apostas. Os que geralmente mais pontuam, são os da linha de frente do time. Assim, os atacantes e meias, precisam ser escolhidos com muita atenção e cuidado. Como teremos apenas oito jogos válidos para o game, essa tarefa é mais difícil. Sendo assim, escolhemos os melhores para colocar nas dicas de atacantes do Cartola FC. Apostas que na rodada #30 podem surpreender todos os cartoleiros. Veja a lista completa:

Em primeiro na lista temos o atacante do Santos, Marinho. Depois de uma grandiosa vitória na Libertadores, na quarta (13), o time deve entrar em campo com seus jogadores titulares. Por isso, nossa primeira opção vem do peixe. Outra grande aposta para as dicas de atacantes do Cartola FC é o atacante Cano do Vasco. Confira a lista completa das opções de atacantes para o Fantasy game.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #30 fecha no sábado (16), às 18h (horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cartola FC: dicas de atacantes para rodada #30

Marinho (Santos) C$ 25.77: As cartoletas para comprar esse jogador são muitas, mas cada centavo compensa. Marinho, estava sendo poupado por conta da Libertadores, como o time foi para a final e só tem jogo no dia 30, ele deve entrar em campo no domingo. O atacante é dono da maior média da posição 10.34 e vice-artilheiro da competição com 15 gols. Além disso, o time vem demonstrando sua força em campo, ganhando do líder São Paulo, na última rodada.

Cano (Vasco) C$ 13.66: O atacante vascaíno passou por momentos difíceis no clube. Porém, agora já retornou a boa fase e o time conseguiu sair do z-4. Além disso, voltou a marcar gols e sua última pontuação foi de 7.6 mesmo sem gols. Agora, joga em casa contra o Goiás. Com 11 gols e uma assistência, Cano entra na lista das dicas de atacantes para o Cartola FC.

Keno (Atlético-MG) C$ 13.19: Desvalorizado pela sua última pontuação não tão boa, Keno entra nas dicas de atacantes do Cartola FC. Isso porque, o time do Atlético-MG precisa da vitória para subir na tabela de classificação. Assim, o atacante precisa trabalhar em campo para o bom desempenho do time. Além disso, são 10 gols, 5 assistências e 42 faltas sofridas na competição. No domingo, o time mineiro joga em casa, contra o Atlético-GO que não vence há 3 jogos.

Soteldo (Santos) C$ 6.37: O baixinho do Santos entra na lista pelo seu grande desempenho na Libertadores. Além de gols e passes, ele tem dado o sangue nos últimos jogos. Mesmo que no brasileirão ele não jogue há duas rodadas, agora estará em campo. Sendo uma das maiores promessas para o ataque do peixe que enfrenta o Botafogo, na Vila. Com 3 gols e 3 assistências, Soteldo entra nas dicas de atacantes para o Cartola FC.

Leia também: