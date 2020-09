A 11ª rodada do Cartola FC se inicia apenas no sábado (19) e serão válidos apenas 7 jogos. Isso quer dizer que você tem um bom tempo pela frente para arrumar a casa e selecionar os melhores jogadores para mitar. Mas antes disso, você sabe quais são os jogadores suspensos e lesionados? A gente te conta.

A última rodada foi um pouco complicada. Média nacional baixíssima de 32 pontos. Em comparação à anterior, essa média caiu quase pela metade. Dessa forma, a visão geral é a que 11ª rodada também não será das mais favoráveis também. Não obstante, além os desfalques regulares e os atletas à mercê da pandemia, no meio de semana haverá jogos da Copa do Brasil e Libertadores, competições em que os clubes costumam priorizar ao Brasileiro.

Sendo assim, como dito acima, apenas 7 partidas serão válidas para o Cartola. O que dificulta mais a escalação. Por outro lado, o jogo fica mais competitivo. Os jogos inválidos são: São Paulo x Athlético-PR (já antecipado); Corinthians x Bahia (antecipado para quarta) e Flamengo x Goiás adiado para outubro.

Jogadores suspensos e lesionados da 11ª rodada

Dessa forma, vamos a lista dos que tem ausência confirmada para a 11ª rodada. Lembrando que devido aos jogos do meio de semana, essa lista pode aumentar. Além disso, são 3 os jogos inválidos da rodada. Ou seja, você NÃO deve escalar nenhum jogador dessas equipes.

RB Bragantino x Ceará

O Ceará têm um confronto no meio de semana pela Copa do Brasil. Por outro lado, o RB Bragantino chegará nesse jogo após passar por uma semana livre de compromissos.

RB Bragantino: Luis Phelipe, Vitinho, Leandrinho, Wesley, Weverton ( lesionados); Edimar (suspenso)

Luis Phelipe, Vitinho, Leandrinho, Wesley, Weverton ( lesionados); Edimar (suspenso) Ceará: Rodrigão e Klaus (lesionados)

Fortaleza x Internacional | 11ª rodada do Cartola FC

O Fortaleza vêm com a dupla de zaga desfalcada, o que pode ser um tamanho problema. Por outro lado, o Inter está com boa parte de suas peças ofensivas desfalcadas.

Fortaleza : Gabriel Dias (suspenso); Roger Carvalho, Jackson (lesionados)

: Gabriel Dias (suspenso); Roger Carvalho, Jackson (lesionados) Internacional: Guerrero, William Pottker, Yuri Alberto, Peglow (lesionados); Praxedes (suspenso)

Atlético-GO x Atlético-MG | 11ª rodada do Cartola FC

No duelo de Atléticos, quase todos os elencos à disposição para a 11ª rodada. Entretanto, o Goiano têm compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil. Por outro lado, o Mineiro têm apenas o Brasileiro para focar no restante da temporada.

Atlético-GO : Marlon Freitas (lesionado)

: Marlon Freitas (lesionado) Atlético-MG: Diego Tardelli (lesionado)

Grêmio x Palmeiras

Um duelo sempre equilibrado e de equipes que depositarão suas forças na Copa Libertadores pelo meio de semana. Sendo assim, não há muito o que previsão. No entanto, ambas as principais peças estão à disposição, à princípio.

Grêmio: Jean Pyerre, Kannemann, Gulherme Paredes (lesionados); Luiz Fernando (suspenso)

Jean Pyerre, Kannemann, Gulherme Paredes (lesionados); Luiz Fernando (suspenso) Palmeiras: Luan Silva, Esteves (lesionados); Zé Rafael (suspenso)

Coritiba x Vasco | 11ª rodada do Cartola FC

Outro confronto em que ambas as equipes, apesar de desfalques, irão com seus principais nomes para a partida. No entanto, apesar do Vasco chegar para o confronto depois de um clássico pela CDB no meio de semana, creio que mesmo assim são favoritos para a partida.

Coritiba: Rafinha e Gabriel (lesionados); Igor Jesus (suspenso)

Rafinha e Gabriel (lesionados); Igor Jesus (suspenso) Vasco: Ramon, Breno, Claudio Winck, Juninho (lesionados)

Botafogo x Santos | 11ª rodada do Cartola FC

Confronto de equipes em situações opostas. Ademais, ambas com quase nenhum desfalque também. No entanto, as duas terão confrontos importantes no meio de semana pela CDB e Libertadores, respectivamente.

Botafogo : Guilherme Santos (lesionado)

: Guilherme Santos (lesionado) Santos: Luiz Felipe (lesionado); Soteldo (suspenso)

Sport x Fluminense | 11ª rodada do Cartola FC

O duelo que encerra a 11ª rodada. Ambos com boa parte do elenco à disposição também. O Sport esboça uma reação após início ruim e chegará livre de confrontos para a partida. Por outro lado, o Fluminense apresenta um bom rendimento no campeonato mesmo com suas limitações. No entanto, têm um confronto 4 dias antes pela Copa do Brasil.