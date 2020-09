Dicas Cartola FC – #11 rodada: veja estratégias para montar o time ideal

Estamos próximos da 11ª rodada e aqui trazemos grandes dicas Cartola FC com estratégias para montar o time ideal. Sendo assim, confira as opções dos nomes mais prováveis para se destacarem neste final de semana. Mas lembre-se que o mercado fecha às 18h deste sábado (19), então corre para agilizar sua equipe – e claro, mitar.

Dicas Cartola FC: como será a #11 rodada?

Como dito mais de uma vez anteriormente, a 11ª não está fácil de escalar. São apenas 7 jogos que serão computados. Sendo assim, são bem menos as opções à disposição para escalação como de costume. Além disso, com os jogos do meio de semana pela Copa do Brasil e Libertadores, os times certamente irão poupar algumas principais forças.

No entanto, além das dicas para escalar com apenas 7 jogos e das valorizações, traremos aqui a dicas dos principais nomes da rodada. Aqueles que têm grandes chances de pontuarem bem mesmo num cenário complicado. Não obstante, tendo em vista a pouca diversidade de atletas, alguns aparecerão nesta lista assim como apareceu na lista dos econômicos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Dicas Cartola FC – apostas de posições na #11 rodada

Goleiros

Para o gol, assim como na lista das opções econômicas, optaremos por João Paulo. O goleiro do Santos é o melhor do Cartola até aqui e enfrenta o Botafogo, um dos ataques menos eficientes do campeonato. Sendo assim, acredito que não sairá vazado da partida.

Outros bons nomes que devem ser bastantes exigidos são:

Vanderlei (Grêmio)

(Grêmio) Wilson (Coritiba)

(Coritiba) Jean (Atlético-GO)

Laterais – Dicas Cartola FC

Particularmente acho que as opções de lateras para a 11ª rodada a posição mais deficitária de muitos nomes. Por outro lado, é a posição de maior média até aqui. Sendo assim, para a ocasião sugeriremos as duplas dos times Atlético-MG e Fluminense: Guga/ Guilherme Arana e Egídio/Calegari, respectivamente. Correndo por fora, Yago Pikachu (Vasco) fica como mais uma opção.

Zagueiros

Na nossa dupla ideal de zaga para a 11ª rodada, escolheremos Leandro Castan, o zagueiro de maior média do game e Lucas Veríssimo (Santos), buscando manter o SG. Ademais, Junior Alonso (Atlético-MG) é uma outra boa opção. Isso porque o Galo vêm de uma semana livre, sem jogos.

Meio Campo – Dicas Cartola FC

O trio de meio campo, será igual ao das opções econômicas. São bons nomes, por bom preço e que vêm em bom futebol jogando em seus times. Sendo assim são eles:

Vinícius (Ceará)

(Ceará) Benítez (Vasco)

(Vasco) Franco (Atlético-MG)

Não obstante, vale a pena ficar de olho em:

Raul (RB Bragantino)

Atacantes – Dicas Cartola FC

Para o trio de ataque, o investimento será pesado. Não pouparemos! Só na dupla de ataque Marinho e Cano serão quase C$ 40. Entretanto, o gasto deve vale a pena. Os dois são vice-artilheiros com 7 gols cada e um dos principais nomes do campeonato. Completando a trinca, uma opção mais em conta: Abel Hernandez (Internacional). O uruguaio vêm de dois gols feitos no meio de semana e caso jogue, têm chances de marcar. No entanto, devemos ficar de olho para saber se o Inter poupará ou não seus titulares

Ademais, Wellington Paulista (Fortaleza) e Eduardo Sasha (Atlético-MG) são outros dois bons nomes a se considerar nesta 11ª rodada

Técnicos – Dicas Cartola FC

Para as opções de técnicos, dois nomes que confirmado o favoritismo devem obter as maiores médias da rodada. São eles: