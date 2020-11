Disney Plus tem pré-venda no Brasil a partir de hoje (3)

A Disney informou nesta terça-feira (3) o preço da pré-venda do serviço de streaming Disney Plus, no Brasil. A plataforma, que será lançada no país no dia 17 de novembro, já pode ser assinada pelos usuários a partir de hoje.

Qual o preço da Disney Plus Brasil?

O valor anunciado foi o da modalidade anual – que traz um desconto em relação ao plano mensal. O usuário da Disney Plus pode optar em pagar R$237,90 (equivalente a R$ 19,82 por mês) ou R$27,90 no plano mensal (um total de R$279 no ano).

A plataforma tão esperada de streaming da Disney conta com franquias de sucesso em seu catálogo como Star Wars e Marvel, além de produções da NatGeo e desenhos da Píxar. A série “The Mandalorian”, do universo Star Wars, por exemplo, está em exibição atualmente nos Estados Unidos em sua segunda temporada e é um enorme sucesso.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como vai funcionar a rival da Netflix?

Com apenas um plano, o usuário pode ter até sete perfis diferentes, com quatro pessoas podendo assistir ao mesmo tempo, além de ser possível fazer downloads de conteúdo, com resolução 4k. A Disney Plus já está em funcionamento em vários países ao redor do mundo.

De acordo com informações da Disney, não haverá ainda a opção de aluguel on-line e que lançamentos da plataforma estarão disponíveis para o mercado brasileiro até o final do ano – o filme da Mulan, por exemplo, chega ao serviço em 4 de dezembro. A Disney Plus chega em um período onde a demanda por conteúdo digital vem crescendo no Brasil – diante de uma queda por produções nacionais e canais abertos.