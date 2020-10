Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Foo Fightets: saiba onde assistir as lives de hoje

O sábado (17) está com uma programação recheada de lives. Nomes como Gusttavo Lima, Foo Fighters Portugal e Marília Mendonça prometem shows produzidos para você curtir no conforto da sua casa. As apresentações começam a partir das 17 horas no horário de Brasília.

Primeiramente, a programação terá início com o primeiro show do sertanejo Gusttavo Lima, desde o fim do casamento com Andressa Suita. O cantor surpreendentemente pediu a separação da modelo com quem têm dois filhos (Gabriel e Samuel) no último dia (9).

Logo em seguida, Jason Mraz se apresentará no Festival Save Our Stages, que contará com transmissão online. A partir das 19 horas, Kisser Clan estrelará a live show #EmCasaComSesc. Posteriormente mesmo horário, a cantora Pitty abre os festejos da Virada Online, evento adaptado da Virada Cultural SP. Isso porque, devido a pandemia de Covid-19, o evento cultural da mega metrópole não poderá ser realizado em diversos pontos da cidade de São Paulo. A medida, é uma recomendação das autoridades de saúde. A virada contará ainda com show de Baby do Brasil, com transmissão às 00h.

Mauricio Manieri estará de volta aos palcos após sofrer um infarto na primeira quinzena de setembro. O cantor fará uma live especial para celebrar a vida. No sertanejo, a rainha da sofrência Marília Mendonça entrará em cena a partir das 20 horas em seu canal oficial do YouTube.

O Festival Ziriguidum especial Milton Nascimento com Zé Renato, MPB4, Camila Marotti, Claudio Lins e outros artistas também será transmitido online. O evento, aliás, também está marcado para às 20h. Por fim, Foo Fighters se apresentará no Festival Save Our Stages a partir das 23h35.

Veja a programação completa de lives