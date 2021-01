Quem é louco pelas séries e filmes da Netflix, já deve ter notado o lançamento de Lupin no catálogo do streaming. Essa é uma produção francesa com a temática de suspense policial, criada pelo roteirista George Kay e estrelada por Omar Sy, ator de diversos filmes aclamados pela mídia.

Lupin tem como personagem principal Assane Diop, um anti-herói que planeja um roubo no Museu do Louvre. Ele busca também vingar o pai, que foi preso de forma injusta, acusado de roubo. Porém, Diop se inspira nas histórias de Arsène Lupin, um “ladrão de casaca”, que ficou popular no início do século XX por roubar ricos que não possuíam caráter.

Além disso, Lupin é um dos títulos mais assistidos no Brasil na última semana. Ficou curioso para saber o porquê desse sucesso? Confira nos próximos tópicos alguns motivos para você assistir a essa série.

Porque você deve assistir Lupin

Está em busca de uma série para assistir no final de semana? Então, vamos te dar algumas razões para começar a ver Lupin hoje mesmo.

A série é estrelada por Omar Sy

É provável que você tenha visto Omar em alguma produção francesa da Netflix. Esse é um dos atores franceses mais falados atualmente. Ele já ganhou o César, que é o Oscar da França, por protagonizar os Intocáveis, juntamente com François Cluzet. Aliás, o mais interessante é que ele consegue mesclar drama e comédia na sua atuação.

Em Lupin, o ator consegue dar muito do seu carisma pessoal ao personagem. Na trama, ele se torna o mestre dos disfarces, o que aumenta o seu destaque na série.

A produção possui nomes conhecidos, sobretudo em histórias policiais

A produtora de Lupin também é a mesma de séries como Narcos, Hannibal e Criminal. Além disso, você verá nomes como Marcela Said, Louis Leterrier e Ludovic Bernard ajudando nas cenas.

Lupin se aproxima de La Casa de Papel

Enquanto Arsène Lupin é considerado o Robin Hood do século 20, que rouba ricos em nome de um bem maior, Diop é comparado com o professor de La Casa de Papel. Coincidências ou não, essa é uma ligação positiva entre as duas séries.

Há o reconhecimento sobre racismo estrutural

Para você entender melhor, vamos contar tudo desde o início. Na história, o pai de Assane Diop é envolvido numa trama que revela o racismo estrutural da sociedade. Ele foi acusado injustamente de roubar um colar, o mesmo que Assane almeja roubar no Museu Louvre. Ou seja, ele aproveita para se infiltrar na classe alta, se disfarçando de trabalhador.

É uma série que atrai os fãs de Arsène Lupin

Enfim, certamente os fãs do clássico Arsène Lupin se sentirão atraídos pela série. Aliás, não só pela referência, como também pelo protagonista, que possui habilidades de disfarce, entre outras qualidades.

Outros filmes estrelados por Omar Sy

Agora que você já conhece tudo sobre Lupin, a nova série da Netflix, conheça outros filmes que Omar Sy participou. Descubra a carreira desse artista brilhante, que é a grande aposta de sucesso para os próximos anos.

Os Intocáveis

Essa é uma comédia incrível, que certamente te fará dar boas risadas e compreender o sentido da palavra amizade. No filme, o personagem de Omar é contratado para ser o cuidador de um aristocrata tetraplégico. Ou seja, ao longo do tempo, eles vão construindo uma relação de confiança.

Uma Família de Dois

Em uma família de dois, Omar interpreta um pai de última hora. Sua filha é abandonada pela mãe e quem passa a cuidar dela é ele. Porém, a surpresa maior é quando a mãe reaparece algum tempo depois, querendo se reaproximar da menina.

Samba

Já Samba possui os mesmos diretores de Intocáveis. Nesse filme, o ator interpreta um senegalês que vai para a prisão após ter problemas com a imigração. Mas, ele é ajudado por uma voluntária, da qual inicia um relacionamento.

Existem outras produções interessantes, como Chocolate e o Chamado da Floresta, que também são protagonizados por Omar. Por fim, se você ama os filmes e séries da Netflix e adorou saber sobre Lupin, conheça agora o top 10 que o Jornal DCI separou para os nossos leitores. Confira os filmes e séries mais vistos desde o início de janeiro até o momento.