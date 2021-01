Top 10 Netflix: os filmes e séries mais assistidos da semana

A Netflix disponibiliza o Top 10 de seu catálogo no site e aplicativo, mostrando o que foi mais assistido durante a semana na plataforma e quais os filmes e séries que estão em alta no momento. Entre lançamentos e novas aquisições do streaming, sempre tem novidade nesta lista, nos deixando com vontade de assistir tudo. Confira o que não sai do play dos usuários da Netflix e o que as pessoas tem achado dessas obras.

A lista reúne tanto originais da plataforma, como também de outras empresas, que vendem o direito de exibição ao streaming.

1 – Lupin– Netflix

A primeira série da lista de hoje é um dos lançamentos originais Netflix da semana. A produção francesa segue um roubo que Assane Diop planeja fazer no Museu do Louvre, ao se inspirar nas aventuras do ladrão Arsène Lupin. A série é baseada nas obras literárias de Maurice Leblanc.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leia também: 8 motivos que explicam o amor e ódio com Mulher-Maravilha 1984

Na plataforma Filmow , uma rede social brasileira em que você pode comentar e dar nota para filmes e séries, a primeira temporada de Lupin recebeu a nota 4.2/5.0.

No agregador de críticas do público e crítica especializada, Rotten Tomatoes, a série está com 100% da aprovação da crítica e 82% do público.

2 – Bridgerton – Netflix

Bridgerton continua firme e forte na lista. Na semana retrasada, a série de época estava no primeiro lugar do Top 10 da plataforma, na semana passada perdeu o posto para Cobra Kai e nesta semana continua no segundo lugar de mais assistidos da Netflix. Com muitas intrigas e romance, Bridgerton segue a história de uma família da aristocracia londrina do início do século XIX.

Leia também: Quem é Daphne? Conheça a atriz que faz a personagem em Bridgerton

Filmow: nota 4.1/5.0.

Rotten Tomatoes: 92% da aprovação da crítica e 87% do público.

3 – Pequenos Grandes Heróis

Pequenos Grandes Heróis, continuação do filme infantil As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl, de 2005, ganhou a segunda posição do Top 10 da Netflix duas semanas atrás e caiu para a quinta posição na semana passada, agora está novamente no topo da lista, ocupando a terceira posição.

Filmow: nota 2.6/5.0.

Rotten Tomatoes: 71% da aprovação da crítica e 46% do público.

4 – Chiquititas na Netflix

Se tem uma obra que sobe e desce no Top 10 de mais assistidos da Netflix, mas sempre está na lista, é a novela brasileira Chiquititas, um verdadeiro fenômeno.

Filmow: nota 3.7/5.0.

Rotten Tomatoes: a novela não tem página no site.

5 – Vikings

Após a Netflix adicionar a 6ª e última temporada de Vikings ao catálogo, a série apareceu na terceira posição da lista da semana passada, nesta semana a produção do canal History caiu duas posições no Top 10.

Filmow: nota 3.9/5.0.

Rotten Tomatoes: 100% da aprovação da crítica e 74% do público.

6 – Cobra Kai

A nova temporada de Cobra Kai estreou no dia 1 de janeiro e assumiu o primeiro lugar do Top 10 Netflix da semana passada, nesta semana a série caiu para a sexta posição, mas continua entre as obras mais vistas da plataforma.

Filmow: nota 4.2/5.0.

Rotten Tomatoes: 93% da aprovação da crítica e 92% do público.

Leia também – Friends na Netflix: como assistir a série agora que saiu do catálogo?

7 – A Casa Mágica da Gabby – Netflix

Lançamento na plataforma, a animação segue a história de Gabby e seu amigo Pandy Gato.

A série animada ainda não tem nota de avaliação no Filmow e no Rotten Romatoes.

8 – Vida após a Morte

Lançada em 6 de janeiro, a série documental segue relatos de pessoas que tiveram experiências de quase-morte para debater assuntos sobre o além.

Filmow: a série documental ainda não tem uma média na rede social.

Rotten Tomatoes: por enquanto Vida Após a Morte, da Netflix, tem apenas avaliação do público: 65%.

Leia também – Vida Após a Morte na Netflix: conheça a série documental

9 – Pieces of a Woman

Cotado para aparecer no Oscar 2021, na categoria de melhor atriz, Pieces of a Woman segue a história de uma mulher (Vanessa Kirby), que precisa lidar com o luto depois de um parto em casa que deu errado.

Leia também – Oscar 2021: o que sabemos até agora sobre a premiação

Filmow: nota 4.0/5.0.

Rotten Tomatoes: 77% da aprovação da crítica e 71% do público.

10 – O Mundo Sombrio de Sabrina – Netflix

A nova e última temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina, uma nova versão da história da bruxinha, que fez sucesso nos anos 1990 e 2000, caiu da quarta posição no Top 10 da Netflix e esta semana ocupa o décimo lugar.

Filmow: nota 2.6/5.0.

Rotten Tomatoes: 68% da aprovação da crítica e 80% do público.

Veja também:

Entenda porque Kim Cattrall não estará em Sex and the City

Tatá Werneck planeja trote no Big Fone do BBB 21

VÍDEO: assista The Weeknd no 1º comercial do Super Bowl