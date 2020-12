O Brasileiro é certamente o povo que mais produz conteúdo humorístico em todo o mundo. Sem dúvidas, esse é o país de pessoas que acham graça de tudo, até das situações ruins. Então, para você ficar atualizado sobre o que aconteceu esse ano, selecionamos os melhores memes de 2020 que te farão rir bastante.

A internet é o principal espaço de viralização desses memes, que podem ser em formato de imagem, vídeo, texto ou áudio. Ficou curioso, não foi? Pois confira essa lista com os conteúdos mais falados nesse ano.

Melhores memes de 2020 para relembrar e chorar de rir

Os memes que mais bombam são aqueles em que não há grandes produções. Geralmente eles são feitos de forma despretensiosa e possuem uma linguagem popular. Ou seja, caem nas graças dos usuários da internet em pouco tempo. Descubra os melhores memes de 2020 e escolha o seu preferido.

1. Dorime Ameno

Primeiramente, esse meme surgiu em fevereiro e em pouco tempo se tornou popular nas redes sociais. Ele mescla imagens e vários vídeos que envolvem orações com a música “Ameno”, da Banda Era.

Mas o vídeo que se tornou mais popular é o do ratinho, vestido com roupas de padre e dançando a música. Aliás, a expressão Dorime Ameno ficou bastante marcada nesse período.

2. Trava na beleza, destrava – Melhores memes de 2020

Quem é usuário do Twitter já deve ter visto os vídeos desses dois irmãos super engraçados. Raíssa e Yarlei são os criadores do meme “Trava na Beleza”, que está bombando na internet.

Os vídeos são simples e o plano de fundo é a casa dos dois. Sem cenários e grandes produções, eles são narrados pelo irmão mais velho da dupla. Enquanto isso, Raíssa, também chamada de Titia Rayon, vai imitando o que ele pede, fazendo poses aleatórias, além de caras e bocas.

A simpatia de Raíssa é tão grande que em pouco tempo ela caiu nas graças das pessoas. Sem dúvidas, esse é um dos melhores memes de 2020. Além disso, ela ainda ganhou várias figurinhas no Whatsapp fazendo a “Pose de Maloqueira”.

3. Cabeleireira Leila

A cabeleireira Leila foi outro meme incrível e bastante popular que surgiu esse ano. Ele se tornou uma febre na internet e deixou muitas pessoas na dúvida se o comercial era verdadeiro ou não.

Mas a realidade é que o vídeo foi criado pelo ator Eduardo Sterblitch, que fazia o personagem Freddy Mercury Prateado, o programa Pânico na TV. Vale salientar que o vídeo foi tão falado, que ganhou uma segunda versão e se tornou um dos melhores memes de 2020.

4. O sedutor do TikTok – Melhores memes de 2020

Em junho surgiu um dos mais divertidos e melhores memes de 2020. Ele foi criado por Mário Júnior, também chamado de Sedutor do TikTok. Com o tempo, ele foi caindo no gosto das pessoas e se tornou um dos tiktokers mais famosos do Brasil.

O rapaz utiliza frases clichês para falar com as garotas, e por esse motivo conseguiu conquistar todos nós com seu jeito envergonhado. Muitos memes surgiram em seguida, não só no TikTok, como também em outras redes sociais.

5. Enfim, a hipocrisia

Se você costuma utilizar as redes sociais, já deve ter visto alguma foto de um cão reflexivo, e a frase “enfim, a hipocrisia”. Esse meme serve para contextos diversos, alguns fazem sentido, enquanto outros não.

Mas o interessante é que as pessoas souberam adaptar para o seu dia a dia. Hoje essa frase pode ser usada com ironia, ou para brincar com alguma situação. Porém, como o meme é utilizado através de imagens, encontramos um compilado com as melhores frases.

6. Cardi B e o Corona Vairus – Melhores memes de 2020

Enfim, esse é um dos melhores memes de 2020 e também o mais polêmico. No início do ano, a rapper Cardi B gravou um vídeo desesperado falando sobre o Coronavírus e postou nas suas redes sociais.

No entanto, esse vídeo ganhou um teor de humor quando ela começa a gritar “Corona Vairus”. Então, essa parte do vídeo ganhou diversas mixagens e acabou caindo na boca do povo.

Mas, embora tenha um tom de brincadeira, algumas pessoas não gostaram do meme. Segundo elas, o momento e as vítimas da Covid- 19 mereciam mais respeito. Porém, independente disso, o meme foi um sucesso em todo o mundo, sobretudo no Brasil.

E por falar em vídeos engraçados, conheça também os melhores canais de humor no Youtube e se divirta mais um pouco nesse final de ano.