A nova ferramenta do Instagram está fazendo muito sucesso e, com isso, os reels de humor ganharam muito destaque com influenciadores novos ou que apareceram no TikTok.

Os perfis do Instagram que fazem parte dessa nova geração do humor nas Redes Sociais são bastante criativos, originais e acessíveis.

O Reels chegou para ficar e está fazendo a cabeça de milhões de usuários do Instagram. Com vídeos curtos de até 30 segundos, a ferramenta permite a produção de conteúdos como dicas, dublagens, coreografias, desafios e muito mais.

Por isso, vamos conhecer alguns dos melhores perfis de reels de humor para você se divertir e dar muitas gargalhadas.

Melhores perfis de reels de humor para seguir em 2021

Então, que tal conhecer os novos influenciadores que estão dando o que falar nessa nova ferramenta do Instagram? Conheça a lista que o DCI preparou para você:

Isaías Silva: para gargalhar

Isaías é um jovem de Minas Gerais que já conquistou mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Ele diverte os seus seguidores com vídeos curtos e muito engraçados.

Assim, ele faz dublagens e transforma em vídeos curtos algumas situações do dia a dia ou que relembrem a infância. São diversas situações engraçadas.

Vittor Fernando: as melhores dublagens e reels de humor

Vittor Fernando é um jovem com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e é conhecido por criar vídeos com filtros distorcidos e engraçados, dublando ou simulando situações do dia a dia.

O influenciador de humor está fazendo muito sucesso e tem ganhado destaque como produtor de reels de humor no Instagram.

Lorenza Valloto e as mãozinhas

Um reels de humor feito para gente gargalhar. Lorenza ficou famosa por suas dublagens no reels usando mãozinhas de bonecas para deixar os vídeos ainda mais engraçados.

Bia Napolitano: reels de cantadas

Lembra das cantadas sem graça? Com a Bia, isso muda! A jovem transforma as cantadas batidas em cantadas divertidas e traz boas gargalhadas com vídeos curtos.

Assim, Bia sai um pouco do óbvio, produzindo conteúdos divertidos e originais para o seu público. Com mais de 1 milhão de seguidores, a influenciadora traz conteúdos bem divertidos e reais.

Camilla de Lucas: alegria e bom humor

Camilla é uma jovem com mais de 2 milhões de seguidores e que ganhou destaque durante a quarenta por produzir vídeos curtos de humor com situações do dia a dia.

O bom humor e alegria de Camilla nos conquistam. Em alguns vídeos, a sua forma de lidar com situações adversas nos faz rir bastante, como em um vídeo no qual ela e o marido dançam ao som de uma obra do vizinho.

Além disso, Camilla de Lucas também traz diversas dicas de beleza, maquiagem, cabelo e muito mais. Um perfil repleto de conteúdos originais.

Pequena Lo: a rainha do Reels de humor

Não poderíamos deixar de falar sobre a rainha do reels de humor: Lorrane Silva, a Pequena Lo. Com uma síndrome que até hoje não foi identificada, Lo usa o humor a seu favor.

E tem funcionado muito bem. Lorrane é a nova sensação da Internet e já tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Lo já participou até de clipes de grandes artistas, como Dennis DJ.

Sua criatividade para os vídeos curtos, com uma narrativa baseada nas situações reais e uma produção básica, com itens que já possui em casa, Lorrane promete crescer ainda mais.

Os reels de humor prometem deixar o seu ano mais leve

Por fim, os perfis do Instagram que trabalham com humor estão cada vez mais adeptos dos reels e esses nomes são os principais dos reels de humor e prometem fazer ainda mais sucesso.

A fórmula deles é criar conteúdos originais, baseados em situações reais e com pouca produção, o que os torna ainda mais engraçados. Perucas desarrumadas, um cigarro de papel, uma capinha de celular como telefone. Esses e outros truques fazem parte de um repertório vasto dos influenciadores.

Mas, se você quer aprender a fazer reels de sucesso, confira o nosso guia para criar e editar vídeos curtos para a nova ferramenta do Instagram.

Assim, você vai encontrar várias dicas para colocar em prática e aumentar o engajamento e alcance das suas produções na plataforma.