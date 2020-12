Como fazer reels incríveis e aumentar a popularidade do seu perfil? Essa é uma das maiores dúvidas de quem começa a utilizar essa ferramenta do Instagram, grande concorrente do TikTok.

Os vídeos feitos através do reels ficam disponíveis na parte superior da tela. É possível acessá-los pela aba Explorer ou entrando diretamente no perfil da pessoa, caso ela tenha postado algum vídeo no formato.

Então, se você tem como meta aumentar a quantidade de seguidores, leia essa matéria. Aqui você irá aprender a como fazer reels e utilizar a ferramenta com muita criatividade. Confira também alguns recursos que podem ser utilizados.

O que é o Instagram Reels?

O reels é uma ferramenta que permite criar e editar pequenos vídeos diretamente no Instagram. Ele foi criado em 2020 pela plataforma, com o objetivo de possibilitar outros recursos aos seus usuários.

Através dele é possível acelerar ou reduzir a velocidade dos vídeos e unir os seus principais trechos. Além disso, o usuário ainda pode inserir efeitos especiais e colocar a criatividade em prática.

Um dos principais motivos para você começar a utilizar o reels é porque o Instagram tem dado destaque a essa ferramenta. Por isso, muitos criadores de conteúdo têm migrado do TikTok para o Reels.

Mas, se você quer aprender a como fazer reels, confira os próximos tópicos. Falaremos sobre os seus recursos principais e o passo a passo de como utilizá-lo na sua estratégia de marketing.

Como fazer Reels: principais recursos

Na parte inferior da câmera do Instagram, você verá algumas ferramentas divertidas para editar os seus vídeos. É possível encontrar:

Áudio

Você poderá pesquisar músicas na biblioteca do Instagram e inserir nos seus vídeos. Aliás, é possível também gravar um áudio autoral e compartilhar para o seu público.

Caso a sua conta seja pública, outras pessoas poderão utilizar esse mesmo áudio para fazer os seus próprios vídeos no reels.

Como fazer Reels: adicione efeitos de Ar

O Instagram criou uma série de efeitos para os seus usuários. Eles ficam disponíveis na galeria e são utilizados pelos criadores de conteúdo durante os clipes.

Temporizador de contagem regressiva

Esse é outro recurso para quem está aprendendo a como fazer reels. Você poderá utilizar um temporizador e terá disponível uma contagem regressiva antes de gravar seu vídeo.

Alinhar

através desse recurso o usuário poderá alinhar objetos para os clipes tenham transições perfeitas. O “alinhar” é perfeito para aqueles vídeos em que há troca de roupas e inclusão de outras pessoas.

Velocidade

Enfim, aqui você poderá acelerar e reduzir a velocidade dos vídeos e dos áudios. Mantenha também o ritmo da música ou crie cenas em câmera lenta.

O ideal é que você grave uma sequência de clipes e vá salvando aos poucos na galeria. Se quiser, utilize também os vídeos que já estão salvos para compor as suas produções.

Passo a passo de como fazer reels incríveis

Abra o seu perfil do Instagram e vá para a esquerda, na aba dos Stories. Olhe na parte inferior da tela e clique na opção Reels. Em seguida, confira as alternativas para personalizar o seu conteúdo. Como mencionamos anteriormente, você poderá inserir efeitos sonoros, músicas e alterar a velocidade das transições. Clique em gravar e inicie a sua produção. Quando finalizar as cenas, clique em avançar. Ao clicar em compartilhar, será necessário inserir uma legenda e uma capa. Clique em compartilhar no feed ou nos stories.

Enfim, após finalizar o seu vídeo, as outras edições mais simples são mais fáceis de realizar. É possível cortar trechos, inserir stickers e desenhos, além de adicionar texto.

Como fazer reels e ter sucesso no seu negócio?

Muitas empresas têm visto no Instagram uma oportunidade de alcançar seu público e aumentar as vendas. Por isso, uma ótima estratégia é contratar influenciadores digitais e aproveitar a exposição nas redes para divulgar a sua marca.

Felizmente, a plataforma tem privilegiado os conteúdos feitos por meio do reels. Então, esse talvez seja o melhor momento para aproveitar essa novidade e as possibilidades que ela proporciona.

Agora que você já sabe como fazer reels, descubra dicas incríveis para ter sucesso nessa plataforma.