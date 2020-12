6 receitas para fazer na ceia de ano novo

A ceia de ano novo costuma estar envolvida com muitas superstições para dar sorte no ano que chega. Por exemplo, acredita-se que comer frango no ano novo dá azar, assim como qualquer outra ave que “cisca para trás”. Esse movimento indica retrocesso, então não combina com o espírito de renovação do réveillon. Em contrapartida, comer porco na noite de 31 de dezembro dá sorte, pois esse animal costuma movimentar o focinho para frente e atrai progresso para o ano que vai começar.

Confira, então, receitas para a ceia de ano novo para uma virada de sorte.

Entrada para ceia de ano novo: bruschetta

Ingredientes

1 filão de pão italiano ou qualquer outro tipo

200g de gorgonzola

1/2 xícara de uva passas branca

branca 1/2 xícara de água

2 colheres de chá de açúcar

Modo de preparo

Corte o pão em fatias e os coloque numa assadeira. Regue com azeite de oliva. Cubra com uma fatia de pedaços finos de queijo gorgonzola. Em uma frigideira, coloque a uva passa, água e o açúcar. Mexa bem até levantar fervura. Neste processo as uvas vão estar hidratadas e gorduchinhas. Coloque-as sobre a fatia de gorgonzola e leve ao forno por 15 minutos.

Torta de cogumelos

Ingredientes

250g de farinha de trigo

120g de manteiga gelada cortada em cubos

2 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 cenoura médias cortadas em meia lua

200g de castanha do pará

200g de castanha de caju

30g de cream cheese

200g de shiitake fresco

200g de cogumelos-de-paris frescos

100ml de creme de leite fresco

1 ramo de tomilho

Azeite para refogar

Noz-moscada ralada na hora

Sal à gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a farinha e o sal e misture com as mãos. Depois coloque a manteiga no centro e, com as pontas dos dedos, misture até começar a formar uma massa. Depois adicionar as duas colheres de água gelada e misture até formar uma bola. Enrole a massa no plástico filme e leve na geladeira por 30 minutos. Abra a massa com a ajuda de um rolo e disponha em uma fôrma de fundo removível de 23cm de diâmetro. Faça furos com um garfo e leve para o congelador até a hora de assar. Refogue a cebola até começar a ficar caramelizada. Adicione o alho e as cenouras e misture até o alho começar a dourar. Adicione as castanhas, que devem estar levemente picadas, o raminho de tomilho e metade de cada um dos cogumelos, refogue até que eles comecem a murchar. Depois adicione o cream cheese e misturar até formar um creme. Tempere com sal e noz-moscada ralada na hora. Despeje o recheio por cima da massa e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35-40 min ou até que a massa esteja dourada e o recheio cozido e consistente. Assim que a torta for retirada, refogar o restante dos cogumelos e disponha por cima da torta. Está pronta!

Arroz com lentilha | Ceia de ano novo

Ingredientes

1/2 kg de arroz branco

1/2 kg de lentilha

1 colher (chá) de cominho

3 cebolas inteiras

200ml azeite extravirgem

pimenta-do-reino em pó a gosto

sal a gosto

Modo de preparo

Primeiro, lave bem o arroz com a lentilha, separe parte da cebola e refogue com o azeite até dourar. Em seguida, adicione o arroz com a lentilha e refogue. Coloque os temperos e a água até cobrir o arroz. Quando chegar ao ponto de cozido coloque em uma travessa e adicione a cebola frita.

Como fazer a cebola frita: Corte a cebola à francesa, empane com farinha de trigo e com maisena e adicione sal a gosto. Depois e só fritar.

Bacalhau | Ceia de ano novo

Ingredientes

500g de bacalhau

3 tomates cortados em fatias e sem pele

6 batatas médias

1 pimentão vermelho

10 azeitonas verdes

3 cebolas

½ xícara de azeite de oliva

cheiro verde

Modo de preparo

Antes de mais nada é preciso dessalgar o bacalhau. Para isso, coloque o peixe em um recipiente e cubra-o com água. Deixe de molho por dois dias, dentro da geladeira. Troque a água várias vezes.

Depois disso, coloque o bacalhau em uma panela, cubra com água, e leve ao fogo até ferver. Divida o peixe em pedaços grandes. Na sequência, use a água do cozimento do bacalhau para cozinhar as batatas.

No refratário, coloque o bacalhau, as batatas, o cheiro verde, as azeitonas e os demais ingredientes em camadas. Regue com azeite e deixe assar por meia hora e depois pode servir.

Lombo suíno | Ceia de ano novo

Ingredientes

1,5 kg de lombo de porco

½ colher (chá) de pimenta-calabresa em flocos

½ colher (sopa) de alecrim

1 colher (sopa) de sal

1 colher (sopa) de páprica

3 dentes de alho picados

4 tomates picados

1 pimentão verde

1 cebola média

1 lata de cerveja preta

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de óleo

Modo de preparo

Primeiro tempere o lombo com sal, pimenta, alho, alecrim e páprica. Deixe a carne repousar por uma hora na geladeira. Depois, transfira para uma panela de pressão com óleo e doure, dos dois lados. Adicione a cebola, os tomates e o pimentão (tudo picadinho). Por fim, acrescente a cerveja e deixe ferver.

Assim que levantar fervura, tampe a panela de pressão e conte meia hora. Deixe o lombo cozinhar em fogo baixo. Após completar o tempo de cozimento, transfira o molho da panela para o liquidificador e bata com a farinha, até a mistura engrossar.

Torta de frutas vermelhas

Ingredientes

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

3/4 de xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de manteiga

1 colher (chá) de canela em pó

1/2 xícara (chá) de farinha de aveia

Recheio de frutas

2 xícaras (chá) de morangos cortados em quatro

1 xícara (chá) de mirtilos frescos ou congelados

8 ameixas vermelhas em fatias

1/2 colher (sopa) de gengibre picadinho

1/2 xícara (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

Modo de preparo

Primeiramente, em uma tigela, misture bem todos os ingredientes da cobertura com as pontas dos dedos até obter uma farofa bem grossa. Reserve.

Para o recheio, em um refratário untado com manteiga, coloque as frutas e cubra com a farofa, espalhe bem. Leve ao forno, preaquecido em temperatura alta, até dourar. Dica: sirva quente com sorvete de creme!