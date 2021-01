Ana Maria Braga: aprenda as receitas do quadro ‘Jogo de Panelas’

Ana Maria Braga apresentou, no “Mais Você” de hoje (11/1), o primeiro jantar do quadro “Jogo de Panelas“. A participante Arieli Aguiar preparou ceviche de entrada, salmão como prato principal de salmão e mousse de sobremesa. Confira as receitas do “jogo de panelas”.

Receitas “Jogo de panelas”

Ceviche de Atum e Salada Verde com Frutas e Croutons ao Molho de Iogurte

Salmão Assado ao Molho de Maracujá com Arroz de Amêndoas e Purê de Mandioquinha

Mousse Simples de Limão Siciliano

Ceviche de Atum – Receitas “Jogo de panelas”

Ingredientes

600 g de atum ou tilápia

Suco de 3 limões siciliano, galego e taiti

1 cebola roxa pequena fatiada em tiras finas

1 pepino japonês picado

1 tomate médio picado

1 pimenta dedo-de-moça picada

1/2 xícara de chá de coentro e salsinha frescas

1 colher de sopa de sal

1 colher de sopa de azeite

Pimenta-do-reino a gosto

1/2 garrafa de leite de coco

Salada Verde com Frutas e Croutons

Acelga

Alface roxo

Rúcula

Agrião

Espinafre

Maçã verde

Manga

Broto de feijão

Gergelim preto

Gergelim branco

Vinagre balsâmico

Croutons

Como fazer

Pique o peixe e misture os demais ingredientes. Deixe marinar.

Salada Verde com Frutas e Croutons ao Molho de Iogurte

Ingredientes

200 ml de iogurte natural

1 lata de creme de leite

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Hortelã

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de cebola ralada

Queijo parmesão

Como fazer

Coloque as folhas já higienizadas com as frutas cortadas e os croutons em um recipiente. Misture todos os ingredientes do molho. Finalize colocando o molho e o gergelim na salada.

Salmão Assado ao Molho de Maracujá

1 kg de salmão

Tomates secos

1 pote de cream cheese

1 maço de espinafre

Vinho branco a gosto

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Modo de preparo

Corte o salmão em filés com dois dedos de largura e dois de espessura. Tempere o peixe com sal e pimenta a gosto. Acrescente uma folha de espinafre, uma colher de sobremesa de cream cheese e um tomate seco para cada filé. Faça enroladinhos e coloquei em uma assadeira com vinho branco. Leve ao forno a 200 graus Celsius e deixe assar por 15 a 20 minutos.

Ingredientes do molho de Maracujá

2 colheres de sopa de açúcar

2 maracujás

Modo de preparo

Coloque o açúcar e a polpa do maracujá numa panela e deixe reduzir.

Arroz de Amêndoas – – Receitas “Jogo de panelas”

Arroz de amêndoas

300 g de arroz pronto

Lascas de amêndoas torradas a gosto

3 dentes de alho

1 cebola grande

Azeite

Sal a gosto

Manteiga

600 ml de água

Purê de Mandioquinha – Receitas “Jogo de panelas”

Purê de mandioquinha – Receitas “Jogo de panelas”

5 mandioquinhas

1/2 xícara de chá de requeijão

50 gramas de manteiga

1 dente de alho

1 xícara de chá de creme de leite fresco

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Como preparar?

Lave, descasque e corte a mandioquinha. Coloque numa panela com água fervente e leve ao forno médio deixando cozinhar por aproximadamente 25 minutos. Ou até ficarem macias. Amasse a mandioquinha e misture o requeijão, o sal e a pimenta. Em uma panela, panela refogue o alho na manteiga e junte a mistura acima, deixando em uma consistência homogênea. Acrescente o creme de leite fresco.

Mousse Simples de Limão Siciliano

Ingredientes – Receitas “Jogo de panelas”

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite

Suco de 3 limões: siciliano, galego e taiti

1 colher de sobremesa de açúcar mascavo

1 pacote de gelatina de limão

Modo de Preparo

Dissolva a gelatina de limão e reserve. Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o açúcar e o suco de limão. Acrescente a gelatina. Coloque no copo e leve a geladeira.