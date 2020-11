Morre Tom Veiga, intérprete de Louro José do ‘Mais Você’

O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa “Mais Você”, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo (1º). A causa da morte não foi divulgada.

Ao lado de Ana Maria Braga, o personagem se tornou um dos maiores ícones de toda a história da televisão brasileira. Juntos desde 1997, a dupla sempre esteve nas manhãs da Globo para alegrar o começo do seu dia com humor e leveza. Por isso, muita gente exalta a parceria dos dois como um dos principais símbolos da telinha no nosso país.

No início de outubro, Tom Veiga anunciou o fim de seu casamento de nove meses com a investidora Cybelle Hermínio, 31. De acordo com ela, a separação partiu dele. Em entrevista ao F5, Cybelle contou que após a briga com intérprete de Louro José, ela não conseguiu mais se comunicar com Tom Veiga. Ela contou também que ele acionou uma advogada para que ela deixasse a casa.

Carreira de Tom Veiga, o “Louro José”

Tom Veiga era coordenador de estúdio e produtor executivo do programa Note e Anote, da Rede Record, que era apresentado pela Ana Maria Braga. Antes do programa, ele foi office-boy, motorista de ambulância e até trabalhou com eventos.

Veiga conheceu Ana Maria Braga pelos idos de 1995. Ele organizava feirinhas de artesanato, onde a Ana Maria ia para divulgar o Note e Anote. Convidado a integrar a equipe, Veiga aceitou. Virou assistente de palco.

Em março de 1997, Ana Maria, presa num engarrafamento em São Paulo, disse ao seu ex-segurança e então marido Carlos Madrulha que “precisava de um boneco para fazer uma passagem menos dolorosa”, já que o Note e Anote vinha logo depois de um programa infantil.

Diversas formas para o boneco foram testadas. No dia 6 de março, Louro José estrearia em rede nacional.[5] Na falta de quem o manejasse, Tom Veiga, por conta de seu senso de humor (sempre brincava com o câmera, com as meninas do merchandising, com a Ana) foi improvisado no posto. Nos primeiros meses, Veiga se dividiu entre as duas funções. Efetivado papagaio, comemorou, dizendo: “Minha vida mudou da água para o vinho”. Em 1999, Ana Maria e o Louro José foram contratados pela Globo.

https://www.youtube.com/watch?v=ub1jOp4zjRk