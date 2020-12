Aprenda 4 receitas de panetone caseiro para o Natal

Com a chegada do Natal, o famoso panetone costuma invadir a casa de milhões de brasileiros. O bolo fermentado recheado com frutas cristalinas é hoje uma das comidas típicas mais lembradas nesta época do ano. Mas, além do sabor tradicional, também há outras receitas inovadoras que estão ganhando o paladar das pessoas. Pensando nisso, o DCI separou quatro receitas diferentes de panetones caseiros fáceis para arrasar no Natal. Veja:

Panetone de goiabada

Massa

250 g de farinha de trigo (3 xícaras + 3/4 de xícara)

1 e 1/4 colher (sopa) de fermento biológico seco, 15g (ou 45g de fermento biológico fresco)/

1/4 xícara de açúcar (100g)

¼ colher (chá) de sal

½ xícara de leite morno (240ml) – não deve passar de 40ºC

2 gemas

1/2 colher (chá) de essência de panetone

50g de manteiga em temperatura ambiente (cerca de 7 colheres de sopa)

Recheio

200g de goiabada cortada em cubos

Modo de preparo

Coloque em um recipiente a farinha de trigo, junto com o fermento biológico, além do açúcar e o sal. Misture bem; Em seguida, coloque o leite morno (o leite não pode passar de 40°C para não prejudicar o crescimento da massa), as gemas e a essência de panetone. Depois, comece a bater a massa, aumentando a velocidade da batedeira gradativamente; Quando a massa estiver homogênea, acrescente a manteiga e volte a bater até que ela se incorpore e a massa fique bem elástica; Depois, sove a massa, pegando com os dedos a parte debaixo e trazendo para cima. O procedimento deve ser feito por 10 a 15 minutos; Em seguida, cubra a massa e deixe-a descansar em um ambiente limpo por pelo menos 1 hora até que ela dobre de volume; Abra a massa em uma superfície plana. Dentro, coloque a goiabada cortada em cubos. Depois dobre a massa diversas vezes e transforme-a em uma bola, colocando-a dentro da forma de panetone ao final do processo; Com a massa já recheada, deixe o panetone descansar por mais 30 minutos. Depois, leve ao forno pré-aquecido e asse a 180°C por cerca de 40 minutos.

Panetone de doce de leite –receitas de panetone caseiro

Massa

250 g de farinha de trigo (3 xícaras + 3/4 de xícara)

1 e 1/4 colher (sopa) de fermento biológico seco, 15g (ou 45g de fermento biológico fresco)/

1/4 xícara de açúcar (100g)

¼ colher (chá) de sal

½ xícara de leite morno (240ml) – não deve passar de 40ºC

2 gemas

1/2 colher (chá) de essência de panetone

50g de manteiga em temperatura ambiente (cerca de 7 colheres de sopa)

Recheio

200g de doce de leite cortado em cubos

Modo de preparo

Coloque em um recipiente a farinha de trigo, junto com o fermento biológico, além do açúcar e o sal. Misture bem; Em seguida, coloque o leite morno (o leite não pode passar de 40°C para não prejudicar o crescimento da massa), as gemas e a essência de panetone. Depois, comece a bater a massa, aumentando a velocidade da batedeira gradativamente; Quando a massa estiver homogênea, acrescente a manteiga e volte a bater até que ela se incorpore e a massa fique bem elástica; Depois, sove a massa, pegando com os dedos a parte debaixo e trazendo para cima. O procedimento deve ser feito por 10 a 15 minutos; Em seguida, cubra a massa e deixe-a descansar em um ambiente limpo por pelo menos 1 hora até que ela dobre de volume; Abra a massa em uma superfície plana. Dentro, coloque doce de leite cortado em cubos. Depois dobre a massa diversas vezes e transforme-a em uma bola, colocando-a dentro da forma de panetone ao final do processo; Com a massa já recheada, deixe o panetone descansar por mais 30 minutos. Depois, leve ao forno pré-aquecido e asse a 180°C por cerca de 40 minutos.

Panetone de Brownie

4 Ovos

72g de Manteiga (1/2 xícara (chá)

1 Xícara (chá) de Chocolate em Pó 50%

1 Xícara (chá) de Açúcar

100g de Chocolate Meio Amargo Derretido.

1 Xícara (chá) de Farinha de Trigo

½ Colher (chá) de Bicarbonato de Sódio

1 Colher (sopa) de Fermento Químico.

3 Fatias de Panetone (picado)

Modo de Fazer

Em uma tigela; coloque os ovos e a manteiga derretida e misture muito bem; Adicione o chocolate, açúcar e chocolate meio amargo derretido e misture até ficar homogêneo; Junte a farinha de trigo, bicarbonato de sódio, fermento químico e misture até ficar uma massa lisa e sem grumos de farinha; Adicione o panetone ou chocotone picado em pedaços grandes e envolva com a massa do brownie; Coloque em forminhas de papel de panetone preenchendo até a metade da forma. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até fazer o teste do palito e ele sair levemente úmido.

Panetone trufado – receitas diferentes de panetone caseiro

1 kg de farinha de trigo peneirada

4 ovos

250 g de açúcar

1 pitada de sal

3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

250 ml de leite morno

1 colher (sopa) de fermento biológico

300 g de gotas de chocolate

2 colheres (sopa) de essência de panetone

Raspas de 1 limão

200 g de chocolate (derretido)

Recheio

200 g chocolate ao leite (ou meio amargo)

200 g de creme de leite

15 ml de conhaque (opcional)

Modo de preparo

Em uma tigela misture os ovos, o açúcar, a manteiga ou margarina, o leite, o fermento, a essência e misture tudo; Coloque a farinha peneirada na mistura mexa até misturar tudo; Em seguida, adicione as gotas de chocolate e as raspas de limão; Deixe crescer até dobrar de volume; Unte uma forma de panetone com manteiga e farinha coloque a massa na forma e deixe assar por cerca de 50 minutos a 180ºC.

Recheio trufado

Misture o creme de leite com o chocolate picado, e leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter o chocolate. Depois adicione o conhaque (opcional) Por fim adicione o creme de leite e misture bem.

Montagem

Com uma faca, faça um furo na tampa do panetone. Encha o furo com o recheio trufado. Tampe o panetone e para finalizar passe o chocolate derretido por cima.