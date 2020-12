Aprenda 5 receitas para fazer uma ceia para dois no natal

Quando pensamos em ceia de natal, costumamos imaginar uma mesa grande com muitas pessoas reunidas, pois é uma época em que geralmente as famílias se juntam. Contudo, essa não é a realidade de todos, as vezes os natais são mais compactos. Principalmente neste ano de pandemia, muita gente optou por comemorar com menos gente em casa para evitar aglomerações. Como há menos pessoas para comer, a ceia não precisa ser grande ou ter muita variedade. Além disso, também é possível variar e fazer outra coisa diferente do tradicional peru de natal. Pensando nisso, separamos cinco ideias de receitas para fazer uma ceia a dois (ou à três).

Veja também: 5 dicas para economizar no Natal.

Peito de peru recheado com damasco

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ingredientes

2 peitos de peru

1/2 litros de vinho branco

2 cebolas roxas picadas

4 folhas de louro

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

6 dentes de alho picados

400 gramas de uva passa

400 gramas de damasco

3 ramos de alecrim

1 alho-poró

2 galhos de salsão

2 cenouras

3 taças de caldo de galinha fresco

1/2 xícaras de chá de óleo de girassol

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Para o recheio, remova e pique os miúdos do peru. Em seguida, pique o damasco, as uvas passas e refogue tudo em uma panela com a cebola e dentes de alho, o vinho branco e o alecrim. Depois, lave os peitos de peru, abra-os e coloque o recheio. Em seguida, amarre com barbante e faça um marinado com o restante dos ingredientes e jogue por cima do peito em intervalos no forno. Agora é só assar por duas horas e meia no forno a 230°C e servir assim que cozinhar.

Risoto de camarões | Ceia para dois

Ingredientes

1/2 xícaras de chá de arroz arbóreo

16 camarões grandes com cabeça

1 cebola grande

1 colheres de sopa de azeite

2 tomates maduros

1/2 litros de vinho branco

2 dentes de alho

1 folha de louro

3 colheres de sopa de manteiga

Sal a gosto pimenta do reino a gosto

Ciboulette a gosto para decorar

Modo de preparo

Primeiramente, coloque numa panela o arroz com fio de azeite. Adicione a cebola picada bem fina e deixar suar (refogar). Acrescente o vinho, mexa e deixe evaporar o álcool. Em seguida, adicione concha por concha o caldo de camarão e mexa o arroz para que cozinhe por igual, em fogo médio por 15 minutos, adicionando mais caldo quando estiver quase seco. Tempere os camarões com sal e abra-os no meio. Coloque-os no risoto depois de 15 minutos de cozimento. Junte a manteiga gelada e cortada em pequenos cubos aos poucos, mexendo o tempo todo em fogo mais baixo. Neste momento, finalize com ciboulette picada e pode servir.

Torta de cogumelos | Ceia para dois

Ingredientes

250g de farinha de trigo

120g de manteiga gelada cortada em cubos

2 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 cenoura médias cortadas em meia lua

200g de castanha do pará

200g de castanha de caju

30g de cream cheese

200g de shiitake fresco

200g de cogumelos-de-paris frescos

100ml de creme de leite fresco

1 ramo de tomilho

Azeite para refogar

Noz-moscada ralada na hora

Sal à gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a farinha e o sal e misture com as mãos. Depois coloque a manteiga no centro e, com as pontas dos dedos, misture até começar a formar uma massa. Depois adicionar as duas colheres de água gelada e misture até formar uma bola. Enrole a massa no plástico filme e leve na geladeira por 30 minutos. Abra a massa com a ajuda de um rolo e disponha em uma fôrma de fundo removível de 23cm de diâmetro. Faça furos com um garfo e leve para o congelador até a hora de assar. Refogue a cebola até começar a ficar caramelizada. Adicione o alho e as cenouras e misture até o alho começar a dourar. Adicione as castanhas, que devem estar levemente picadas, o raminho de tomilho e metade de cada um dos cogumelos, refogue até que eles comecem a murchar. Depois adicione o cream cheese e misturar até formar um creme. Tempere com sal e noz-moscada ralada na hora. Despeje o recheio por cima da massa e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35-40 min ou até que a massa esteja dourada e o recheio cozido e consistente. Assim que a torta for retirada, refogar o restante dos cogumelos e disponha por cima da torta. Está pronta!

Canelone de palmito

Ingredientes

1 pote de requeijão cremoso (200g)

1 caixa de creme de leite (200g)

1/2 xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

2 colheres (sopa) de azeite

Sal a gosto

250g de discos de massa de pastel

250g de queijo mussarela fatiado

500g de palmito em conserva escorrido

100g de queijo parmesão fresco ralado

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o requeijão, o creme de leite, o leite, o cheiro-verde, o azeite e sal. Sobre cada disco de massa de pastel, coloque uma fatia de mussarela e um palmito. Enrole como rocamboles e reserve.

Depois forre uma travessa com 1/3 do molho de requeijão, ajeite os canelones por cima e cubra com o molho restante. Salpique com o parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até gratinar. Retire e sirva em seguida.

Rabana simples | Ceia para dois

Ingredientes

1 unidade de pão francês

150 mililitro (ml) de leite

75 gramas de açúcar refinado

2 unidades de ovos

Baunilha fresca a gosto

25 gramas de manteiga sem sal

Modo de preparo

Primeiro, em uma tigela misture o leite, parte do açúcar, os ovos a baunilha e a manteiga. Depois, corte, em círculos, as fatias de pão. Umedeça os círculos na mistura e deixe escorrer o excesso. Pré-aqueça uma frigideira antiaderente com manteiga, coloque o restante do açúcar, deixe formar um caramelo e coloque os círculos de brioche. Caramelize os dois lados e está pronto. Sirva com creme inglês ou sorvete de creme.