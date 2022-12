Receitas de sobremesas de Natal geladas para fazer dia 24 de dezembro de 2022

O Natal se aproxima e quem não abre mão de preparar uma ceia para receber familiares e amigos já está pensando nas receitas que vai preparar para a noite do dia 24 e o almoço do dia 25 de dezembro. Como a data por aqui ocorre durante o verão, boa parte do país tem temperaturas elevadas durante todo o mês e, por isso, quem vive nas regiões mais quentes, muitas vezes, prefere servir sobremesas de Natal geladas.

O verão no Brasil costuma ser marcado pelas altas temperaturas e, por isso, optar por pratos leves é uma escolha sem erro. É claro muitas famílias fazem questão de manter a tradição de servir pratos como peru, tender e farofa na ceia de Natal, mas ainda assim é possível diversificar e levar à mesa pratos mais leves, que são a cara do verão brasileiro.

Para além das frutas que costumam estar presentes em praticamente todas as casas durante a ceia, como a uva, o pêssego e o damasco, por exemplo, é possível pensar em sobremesas geladas de Natal para refrescar e agradar diferentes paladares.

Mas não é todo mundo que tem disposição para passar horas na cozinha. Por isso, reunimos 5 receitas de sobremesas de Natal geladas que são fáceis de fazer e ficam prontas em pouco tempo. Confira.

5 receitas de sobremesas de Natal geladas

Se você é do tipo de pessoa que prefere fazer pratos fáceis e práticos, acompanhe essa seleção de sobremesas de Natal geladas (as crianças vão amar a última):

Como fazer Torta de Limão para a ceia de natal

Uma torta de de limão é fantástica para qualquer mesa de sobremesa. Esta receita é fácil de fazer, absolutamente linda e totalmente irresistível.

Ingredientes

1 pacote de biscoito maisena (400g);

3 limões;

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina;

1 lata de leite condensado.

Modo de preparo

Primeiro, triture os biscoitos com a ajuda de um liquidificador ou processador e coloque em uma tigela. Para fazer a massa, adicione a manteiga ou margarina e amasse com as mãos até formar uma farofa densa, possível de moldar. Coloque em uma forma de fundo removível e leve ao forno em temperatura alta por 10 minutos.

Para a cobertura da torta, misture o leite condensado e os limões (aqui, a dica é ir adicionando o suco de limão aos poucos até que fique do seu gosto). Depois de retirar a massa do forno, espere esfriar e então cubra com essa mistura e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de desenformar.

Sobremesas de Natal geladas – Receita de Pavê Natalino

Pavê – Bolo de biscoito brasileiro que é feito de leite condensado, biscoitos, chocolate e muito mais. Receita de sobremesa fácil e deliciosa que não requer cozimento.

Ingredientes

Para a base:

1 pacote de biscoito maisena (400g);

2 xícaras de leite integral;

3 colheres de sopa de rum (opcional).

Para o creme:

2 latas de leite condensado;

4 latas de leite (usar a própria lata de leite condensado) ;

4 colheres de sopa de amido de milho;

Essência de baunilha;

Chocolate meio amargo e cerejas escorridas para decorar.

Modo de preparo

Para fazer essa delícia que está entre as sobremesas de Natal geladas, comece pelo creme. Em uma panela, adicione o leite condensado, o leite com a maisena dissolvida e a essência de baunilha. Leve ao fogo baixo e mexa sem parar até engrossar. Reserve. A base é feita de forma simples. Misture o leite com o rum e umedeça os biscoitos. Com eles, forre o fundo da forma. Faça camadas intercalando os biscoitos e o creme. Termine pelo creme e decore com o chocolate e as cerejas. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas.

Bombom aberto de morango para servir no Natal

O bombom aberto de morango é uma das sobremesas de Natal geladas mais populares, principalmente porque é fácil, não custa muito e é divina.

Ingredientes

Para o creme:

1 lata de leite condensado;

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina;

2 colheres de sopa de leite em pó.

Para a cobertura:

2 tabletes de de chocolate meio amargo (180g);

2 caixinhas de creme de leite.

Para o recheio:

Uma caixinha de morangos higienizados e sem o talo (reserve alguns com talo para decorar).

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, a mateira e o leite em pó. Leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. Deixe esfriar e coloque em uma travessa. Por cima, coloque os morangos picados grosseiramente. No micro-ondas ou em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo e depois adicione o creme de leite. Coloque a ganache por cima e decore com alguns morangos com talo. Leve à geladeira por, pelo menos, uma hora antes de servir.

Gelado de abacaxi de sobremesa gelada de Natal

Aprenda a fazer o gelado de abacaxi, que cairá no gosto da sua família.

Ingredientes

1 abacaxi cortado em cubos pequenos;

½ xícara de açúcar;

700 ml de água;

2 envelopes de gelatina de abacaxi;

½ lata de leite condensado;

2 caixinhas de creme de leite.

Modo de preparo

Em uma panela, misture o abacaxi e o açúcar e leve ao fogo alto até levantar fervura. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos. Retire do fogo e acrescente a gelatina dissolvida na água. Depois, é só misturar o leite condensado e o creme de leite e misturar bem. Distribua em tigelas de vidro individuais e leve à geladeira por pelo menos 24 horas antes de servir.

Sobremesas de Natal geladas - Sorvetone

Essa receita é para os amantes de chocotone e é absolutamente a cara do Natal.

Ingredientes

1 chocotone;

1,5 l de sorvete napolitano;

2 tabletes de chocolate meio amargo picado (180g);

1 lata de creme de leite sem soro.

Modo de preparo

Para preparar essa, que é a última da lista de sobremesas de Natal geladas, retire o papel que envolve o chocotone e depois corte a parte superior para retirar o miolo. Aqui, é importante tomar cuidado para não retirar muito, especialmente no fundo e nas laterais. Retire o sorvete do freezer por cerca de 10 minutos e só então recheie o chocotone com ele. Leve ao freezer por pelo menos 30 minutos e feche o chocotone com o topo que foi retirado antes e volte ao freezer para gelar. Derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas ou em banho-maria e acrescente o creme de leite. Na hora de servir, retire o sorvetone do freezer e cubra com a ganache de chocolate.

