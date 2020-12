Aprenda a fazer ceia de Ano Novo gastando pouco

Chegamos à última semana de 2020. Depois dos gastos com o Natal, chegou a hora de decidir o cardápio da ceia de Ano Novo. A boa notícia é que é possível economizar, sim, e contar com pratos saborosos, baratos e sem complicações no modo de preparo.

Como fazer ceia de Ano Novo gastando pouco?

Uma das apostas é preferir carnes mais em conta, como tender e pernil. Vale até utilizar as sobras da festa natalina. Que tal acompanhá-las com arroz cremoso ou salada de maionese? A sobremesa pode ser sorvete feito com restos do panetone. Confira cinco receitas para a ceia de Ano Novo:

Arroz cremoso 3 queijos

Ingredientes

100ml de leite integral

1 colher (sopa) de amido de milho

200g de creme de leite

¼ colher (chá) de pimenta-do-reino

noz-moscada (a gosto)

½ xícara (chá) de muçarela

¼ xícara (chá) de queijo parmesão

3 xícaras (chá) de arroz (já cozido)

¼ xícara (chá) de ricota fresca ou queijo branco

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de Preparo

Em uma panela coloque o leite, amido de milho, creme de leite, pimenta do reino, noz-moscada, muçarela e queijo parmesão. Ligue o fogo bem baixo e cozinhe misturando sempre até ficar cremoso como se fosse um requeijão. Adicione o arroz já cozido e misture muito bem. Finalize com a ricota picada, manteiga e, se achar necessário, pode corrigir o sal e pimenta. Misture e está pronto!

Fonte: Receitas de Minuto

Tender ao molho de laranja

Ingredientes

1 tender

1 cabeça de alho (cortada no topo)

Ramos de alecrim (a gosto)

Ramos do tomilho (a gosto)

2 colheres (sopa) de mel

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de azeite

½ cebola (picada)

½ xícara (chá) de água filtrada

¼ xícara (chá) de vinho branco

300 ml de suco de laranja natural

10 folhas de hortelã

1 colher (sopa) de amido de milho

2 colheres (sopa) de água

pimenta dedo-de-moça

raspas de 1 laranja

Modo de Preparo – ceia de Ano Novo

Comece fatiando o tender sem chegar muito fundo, fazendo losangos, e decore com cravos entre cada um. Cubra com um pouco de mel, junte uma cabeça de alho com o topo cortado, ramos de alecrim, ramos de tomilho e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Em uma panela, coloque manteiga, azeite, cebola e refogue até que fique transparente. Junte água, vinho, suco de laranja, pimenta dedo de moça sem sementes, sal, mel, raspas de laranja e hortelã, e cozinhe em fogo baixo, misturando sempre por 10 minutos. Junte o amido de milho dissolvido em água e cozinhe até que fique levemente cremoso! Coe o molho e sirva com o tender.

Fonte: Receitas de Minuto

Pernil assado com abacaxi

Ingredientes

1 pedaço de pernil sem osso de 1,5 kg

5 dentes de alho

1 limão

3 colheres (de chá) de sal

1/2 xícara (de chá) de vinagre

1 colher (de chá) rasa de pimenta do reino

1 abacaxi bem maduro

2 colheres (de sopa) de manteiga

2 colheres (de sopa) de açúcar

Modo de Preparo

No dia anterior, coloque o pernil dentro de um saco plástico e acrescente o alho amassado, o suco de limão, o sal, o vinagre, a pimenta-do-reino e meia xícara de chá de água. Feche o saco e massageie o pernil com o tempero. Deixe na geladeira. No dia seguinte, forre uma assadeira com papel alumínio e unte com manteiga. Coloque rodelas de abacaxi, polvilhe um pouco de açúcar no abacaxi e o pernil por cima das rodelas. Cubra o pernil com outras rodelas de abacaxi, colocando pedacinhos de manteiga em cima das rodelas, polvilhando açúcar sobre elas (vai caramelar). Despeje o restante dos temperos que ficou no saco e feche muito bem o papel alumínio. Leve ao forno médio (180°C) por 2 horas e meia. Abra o papel alumínio, espete o pernil e veja se já está macio. Se não estiver, feche o papel alumínio e deixe assando um pouco mais. Se já estiver macio, deixe o papel alumínio aberto, pincele um pouco de manteiga e leve ao forno mais um tempo para dourar (cerca de 30 minutos). Sirva o pernil quente acompanhado de um molho.

Fonte: Aqui na Cozinha

Salada de maionese – ceia de Ano Novo

Ingredientes

4 batatas grandes descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras grandes cortadas em cubos

100g de vagem picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 lata de milho em conserva (reserve 2 colheres (sopa) para decorar)

1 lata de ervilha em conserva

1/2 cebola picada

2 ovos caipira cozidos (1 picado e 1 cortado em 4 partes para decorar)

100g de azeitonas sem caroços picadas

2 colheres (sopa) de suco de limão

2 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de salsa picada

1 xícara (chá) de maionese

Modo de Preparo – ceia de Ano Novo

Cozinhe a batata, a cenoura e a vagem, separadamente em água fervente com um pouco de sal. Escorra, coloque em uma tigela, adicione o milho (reserve 2 colheres para decorar), a ervilha, a cebola, os ovos, as azeitonas e tempere com o suco de limão, sal, pimenta, o azeite e a salsa. Deixe esfriar bem e misture com a maionese. Transfira para uma travessa, decore com o milho e os ovos reservados e sirva em seguida.

Fonte: Label Rouge

Sorvete de panetone

Ingredientes

½ panetone

300 ml de creme de leite fresco

1 lata de leite condensado

2 colheres (chá) de essência de baunilha

Modo de Preparo – receitas de sobremesa de Ano-Novo

Corte o panetone em cubinhos pequenos e reserve. Bata o creme de leite fresco até atingir o ponto de chantilly. Reserve. Em um recipiente, misture o leite condensado e a essência de baunilha. Adicione o chantilly na mistura de leite condensado e misture delicadamente até incorporar. Junte os cubinhos de panetone e misture delicadamente. Coloque em um recipiente, leve ao congelador por 4 horas e sirva.

Fonte: Tastemade