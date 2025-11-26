Como fazer massa de panqueca perfeita na frigideira e ideias de recheios
Receitas para variar o cardápio no dia a dia
Panqueca é aquele tipo de receita que resolve um almoço rápido, salva o jantar e ainda dá margem para vários tipos de recheio. E o melhor: a massa é simples, barata e fica pronta em poucos minutos. A seguir, veja como preparar a base tradicional e cinco ideias fáceis para rechear.
Receita de panqueca fácil e tradicional
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 3 ovos
- 2 xícaras (chá) de leite
- 1 colher (chá) de sal
Como preparar a massa
No liquidificador, bata todos os ingredientes por cerca de 2 minutos, até formar uma mistura lisa. Reserve.
Depois, unte uma frigideira com um fio de óleo e aqueça em fogo médio. Com uma concha, coloque uma pequena quantidade de massa e gire a frigideira para espalhar bem.
Abaixe o fogo e deixe dourar a parte de baixo. Vire a panqueca com uma espátula e doure o outro lado. Repita o processo até acabar a massa.
Dicas para acertar a panqueca
Aqueça bem a frigideira antes de começar. Se quiser testar, jogue algumas gotinhas de água: elas devem “dançar” na superfície.
Unte sempre, mesmo que a frigideira seja antiaderente. Um pouco de manteiga ou óleo evita que a massa grude.
Espalhe rápido: assim que a massa cair na frigideira, gire a panela para formar uma camada fina.
Vire só quando soltar: espere as bordas começarem a se soltar para facilitar o processo.
Tradicional recheio de carne moída
Ingredientes:
- 300 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
- Sal e pimenta a gosto
Como fazer: refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne moída e mexa até perder o tom rosado. Coloque o extrato de tomate e tempere com sal e pimenta. Cozinhe até secar um pouco e ficar cremoso. Recheie as panquecas e finalize com molho por cima, se quiser.
Recheio de frango desfiado
Ingredientes:
- 300 g de frango cozido e desfiado
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres (sopa) de requeijão
- Sal e páprica a gosto
Como fazer: refogue a cebola até murchar. Junte o frango desfiado e o tomate. Tempere com sal e páprica. Acrescente o requeijão para deixar cremoso. Recheie e enrole.
Recheio de queijo
Ingredientes:
- Muçarela fatiada ou ralada
- Orégano
- Tomate em rodelas (opcional)
Como fazer: Coloque o queijo sobre a panqueca ainda morna. Polvilhe orégano e se quiser, adicione rodelas finas de tomate. Enrole, pois o calor faz o queijo derreter sozinho.
Recheio de legumes colorido e saudável
Ingredientes:
- 1 cenoura ralada
- 1 abobrinha ralada
- 1/2 cebola picada
- 1 fio de azeite
- Sal e pimenta a gosto
Como fazer:
Aqueça o azeite e refogue a cebola e adicione a cenoura e a abobrinha. Tempere e cozinhe por 5 a 7 minutos, até os legumes ficarem macios. Recheie as panquecas.
Recheio light DE reme de ricota com peito de peru
Ingredientes:
- 4 colheres (sopa) de creme de ricota
- 6 fatias de peito de peru picadas
- Cebolinha ou salsinha
- Pimenta-do-reino
Como fazer: misture o creme de ricota com o peito de peru. depois tempere com pimenta e finalize com a erva picada. Use para rechear e leve ao forno por 5 minutos se quiser aquecer.
Quem inventou a panqueca?
Assim como muitos outros alimentos populares há tanto tempo, as panquecas existiram em diversas versões ao longo da história. Tecnicamente, os antigos gregos já preparavam um tipo de panqueca com trigo, mel e leite azedo por volta de 500 a.C., de acordo com o livro “Refeições e Receitas da Grécia Antiga”.
Um dos primeiros livros de receitas de que se tem registro, De re Coquinaria , foi escrito por um cozinheiro romano da Antiguidade chamado Apício, no século V d.C. Este livro contém uma receita para algo que poderia ser considerado uma panqueca, se usássemos o termo com muita generosidade. No entanto, como acontece com muitos pratos, é difícil precisar exatamente quem o inventou e quando.
O fato de este ser o livro mais antigo de que temos registro não significa que seja a primeira vez que panquecas foram feitas. Algumas versões de proto-panquecas sempre existiram em nossa história culinária como espécie, então é difícil determinar exatamente quem as inventou, especialmente porque a receita evoluiu muito ao longo do tempo. Então, quem inventou as panquecas? As panquecas são o produto de milhares de anos de evolução culinária coletiva, e uma evolução deliciosa.