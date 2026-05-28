Holy Burger, localizado na Consolação, ficou no segundo lugar do ranking dos melhores de 2026 - @holyburgersp/reprodução

Holy Burger e Grindhouse Braserito, ambos de São Paulo, aparecem entre os 25 melhores restaurantes de hambúrguer do mundo em ranking internacional de 2026.

Dia do Hambúrguer: São Paulo tem 2 hamburguerias entre os melhores do planeta

Dia do Hambúrguer: São Paulo tem 2 hamburguerias entre os melhores do planeta

Celebrado em 28 de maio, o Dia do Hambúrguer ganhou um sabor especial para os paulistanos em 2026. Dois restaurantes de São Paulo apareceram entre os 25 melhores endereços de hambúrguer do planeta em um ranking internacional divulgado pelo site sueco Burgerdudes, referência mundial em avaliações gastronômicas especializadas no lanche.

A lista colocou o Holy Burger, localizado na Consolação, na segunda posição do ranking global, o melhor colocado das Américas. Já o Grindhouse Braserito, em Pinheiros, garantiu a 11ª colocação e reforçou o protagonismo da capital paulista na cena internacional dos hambúrgueres artesanais.

Com avaliações realizadas em mais de 65 países, o Burgerdudes destacou o Pony Line, do Holy Burger, como um dos grandes destaques do ranking. O sanduíche é preparado com carne dry aged, bacon e melaço de cana, combinação que chamou atenção pela intensidade dos sabores e equilíbrio dos ingredientes. Além do cardápio, os avaliadores elogiaram o ambiente do restaurante, descrito como descolado e inspirado nos tradicionais clubes de jazz de Nova York.

Já no Grindhouse Braserito, o hambúrguer que conquistou os especialistas foi a Hamburguesa de Costilla, preparada na brasa e servida mal passada. O site ressaltou a suculência da carne e o contraste entre o bacon salgado e os picles ácidos.

Os dois restaurantes já haviam aparecido na edição anterior do ranking, mas conseguiram manter o Brasil entre os principais destinos para amantes de hambúrguer artesanal em 2026.

Confira o ranking dos 25 melhores hambúrgueres do mundo em 2026

Hundred Burgers (Valência e Madri, Espanha) Holy Burger (São Paulo, Brasil) Au Cheval (Chicago e Nova York, Estados Unidos) Funky Chicken Food Truck (Estocolmo, Suécia) Burger & Beyond (Londres e Manchester, Inglaterra) Pizza Loves Emily (Nova York, Estados Unidos) Gui’s Burger (Osaka, Japão) MeatCastles (Retford, Inglaterra) Amboy (Los Angeles, Estados Unidos) Soul Coffee Beer (Valência, Espanha) Grindhouse Braserito (São Paulo, Brasil) Bleecker (Londres, Inglaterra) Nowon (Nova York e Boston, Estados Unidos) Goldieboy (Melbourne, Austrália) Briochef (Madri, Espanha) Dreamburger (Nashville, Estados Unidos) Harlem Shake (Nova York, Estados Unidos) Black Cactus (Londres, Inglaterra) Red Hook Tavern (Nova York, Estados Unidos) Franky’s (Estocolmo, Suécia) BDP Burger (Madri, Espanha) Will’s (Sydney, Austrália) Rekas Burgers (Malmö e Lund, Suécia) Dove (Londres, Inglaterra) The Food Truck Store (Buenos Aires, Argentina)

Aproveite e conheça a história do hambúrguer.