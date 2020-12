Pão recheado: 5 receitas para fazer em casa (doce e salgado)

Quer se aventurar na cozinha para preparar algo gostoso? Que tal apostar em receitas de pão recheado? Vale um salgado para a refeição e outro doce para a sobremesa ou acompanhar o café. Se não tem muita habilidade culinária, uma boa notícia: são fáceis de fazer. Selecionamos cinco, que prometem agradar aos mais variados gostos.

Entre os escolhidos estão três salgados: com calabresa, frango ou frango com catupiri. Para adoçar o seu dia, pode-se investir em goiabada ou doce de leite com coco. Confira detalhes:

Pão recheado com calabresa

Ingredientes

3 xícaras (chá) de farinha de trigo (406g)

1 xícara (chá) de água (240ml)

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (chá) fermento biológico (3g)

½ colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

400g de calabresa defumada

Modo de Preparo

Em uma tigela, coloque a água morna (38°C), azeite, açúcar, fermento biológico seco e 4 colheres (sopa) de farinha de trigo, e misture muito bem, cubra com plástico filme e deixe em local quentinho e abafado por 20 minutos. Assim que o fermento estiver ativado, adicione o restante da farinha aos pouco misturando até ficar mais pesada. Nesse ponto, coloque a massa em uma bancada e continue adicionando o restante da farinha e sove por cerca de 20 minutos. O que se espera é uma massa lisa e elástica e não uma dura e pesada, então tome cuidado para não exagerar na quantidade de farinha. A massa não precisa desgrudar 100% das mãos, ela deve ter umidade e por isso se precisa unte as mãos com azeite para continuar sovando. Coloque a massa em uma tigela, cubra com plástico filme e deixe em local bem quentinho e abafado para crescer por cerca de 40 minutos ou até dobrar de tamanho. Retire o ar da massa, coloque na bancada untada e abra um retângulo com as mãos, adicione a calabresa picada e enrole como um rocambole. Acomode em uma forma grande (27cm) de furo no meio bem untada e enfarinhada. Cubra com o plástico filme e volte para o local quentinho e abafado e deixe crescer por cerca de 40 minutos ou até chegar no topo da forma, pincele com uma gema e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos ou até ficar bem douradinho!

Fonte: Receitas de Minuto

Receitas de pão recheado com presunto

Massa

500 g de farinha de trigo

3 ovos inteiros

2 colheres (sopa) de margarina

2 tabletes de fermento biológico

1 xícara (chá) de leite morno

1 colher (sobremesa) de açúcar

Sal a gosto

1 gema para pincelar

Recheio

1 cebola picada

3 tomates picados

300 g de presunto

300 g de muçarela

Sal e orégano a gosto

Recheio

Em uma panela, refogue a cebola, junte o tomate. Acrescente sal e o orégano. Deixe esfriar.

Massa

Aqueça o leite deixando ele morno (não deixe ficar muito quente), acrescente o açúcar e o fermento biológico e deixe crescer. Em uma vasilha grande, adicione a farinha, junte o fermento já crescido e acrescente os ovos inteiros e a margarina. Misture muito bem. Sove a massa até que fique homogênea. Corte com uma faca e verifique se a massa está cheia de buraquinhos. Cubra a massa e deixe descansar por 30 min. Depois de crescida, reparta a massa em duas partes. Abra as massas com um rolo. Espalhe o refogado já frio e cubra com a muçarela e o presunto, enrole como um rocambole, fechando bem as pontas para não vazar o recheio. Pincele com gema. Coloque os pães em uma assadeira untada e enfarinhada Leve ao forno médio por 20 minutos aproximadamente.

Fonte: Ana Maria Brogui

Pão recheado com frango e catupiri

Massa

2 tabletes de fermento biológico fresco

1 colher (café) de açúcar

2 colheres (sopa) de margarina

1 tablete de caldo de galinha ou de legumes

1 copo de leite levemente aquecido

1/2 copo de água

1 unidade de ovo

1/2 kg de farinha de trigo

Recheio

2 colheres (sopa) de manteiga

1 unidade de cebola picadinha

1/2 kg de frango cozido e desfiado

1 colher (café) de páprica doce

1 xícara (chá) de azeitona verde picada

3 colheres (sopa) de catchup

250 g de catupiri

1/2 xícara (chá) de salsinha picada

sal e molho de pimenta a gosto

Para cobrir

1 ovo batido

1 pitada de gergelim branco

Modo de Preparo – receitas de pão recheado

Coloque em uma vasilha o fermento e o açúcar. Misture para desmanchar. Acrescente a margarina, o caldo, o leite e misture bem. Coloque a farinha aos poucos e mexa sem parar. No término da farinha, sove a massa até que fique homogênea. Deixe fermentar por 1 hora.

Recheio

Para o recheio, refogue a cebola na manteiga em uma panela, coloque o frango e refogue por aproximadamente 5 minutos. Depois, coloque a páprica o sal, a pimenta, misture e acrescente o catupiri. Envolva todos estes ingredientes e reserve para esfriar.

Para cobrir

Polvilhe uma mesa com farinha, abra a massa reservada com um rolo, distribua o recheio por toda a extensão da massa e enrole bem apertado como um rocambole. Transfira para uma assadeira untada com óleo ou farinha, pincele o ovo, salpique o orégano e leve ao forno quente (160ºc) por aproximadamente 45 minutos ou até que fique bem dourado.

Fonte: Cyber Cook

Pão recheado com goiabada

Ingredientes

1 kg de farinha

8 colheres (sopa) açúcar

1 colher (chá) sal

100 ml de óleo

2 ovos

2 xícara de água morna

2 tabletes de fermento fresco ou 1 saquinho de fermento seco

goiabada a gosto

Modo de Preparo – receitas de pão recheado

Coloque a farinha peneirada em cima da mesa ou numa bacia. Bata o resto dos ingredientes no liquidificador. Jogue esta mistura em cima da farinha e misture bem sovando. Deixe crescer até dobrar de volume. Divida a massa em 4 pedaços iguais. Estenda esta massa com o rolo. Corte em 4 tiras e depois transversal em 4 de novo. Recheie com pedaços de goiabada e enrole. Coloque um ao lado do outro em uma forma e pincele com gema ou café para dourar. Espere crescer novamente e leve ao forno pré-aquecido à 200°.

Fonte: Tudo Gostoso

Receita com doce de leite e coco

Ingredientes – receitas de pão recheado

Massa

1 tablete (15 g) de fermento biológico fresco

4 colheres (sopa) de açúcar

1 pitada de sal

½ xícara (chá) de leite morno

Cerca de ½ kg de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga

½ xícara (chá) de óleo

3 ovos levemente batidos

Recheio

1 pacote (100 g) de coco ralado

½ colher (sopa) de margarina

1 colher (sobremesa) de rum

1 lata de leite condensado cozido na pressão por ½ hora (espere esfriar bem para abrir a lata)

Modo de Preparo

Dilua o fermento no açúcar e acrescente o sal e o leite morno. Misture e reserve. Numa tigela, junte a farinha (reserve um pouco para dar o ponto), a manteiga, o óleo e o ovo e agregue a mistura de fermento. Sove a massa, adicionando a farinha restante, até ficar lisa e macia. Cubra e deixe em repouso por ½ hora. Com pequenas porções de massa, modele bolinhas, achate-as na palma da mão e recheie com 1 colher (chá) de doce de leite e coco. Feche bem e coloque em forminhas de miniquiche (7 x 2 cm) untadas com manteiga, com o lado da emenda para baixo. Cubra e deixe crescer novamente até dobrar o volume. Picote levemente o topo de cada pãozinho com uma tesoura e leve ao forno médio preaquecido (180°C) por 20 minutos. Aumente a temperatura para 200°C e asse por mais uns 10 minutos ou até começarem a dourar.

Recheio

Misture bem os ingredientes e utilize.

Fonte: Ana Maria Braga