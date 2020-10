Receita de patê: 10 opções rápidas e práticas do aperitivo

Existem relatos de que até os Faraós já se deliciavam com os patês de fígado de ganso às margens do Rio Nilo. E hoje, esse costume ainda está presente no nosso cotidiano. Mas claro, com o tempo, a pasta se reinventou e ganhou novos sabores: de queijos à berinjelas – tudo para deixar o costume de comer patê ainda mais gostoso. E vamos combinar, esse é um aperitivo para toda ocasião! Lanches da tarde, reuniões entre amigos e até festas maiores – sempre têm um patê no cardápio. E o melhor de tudo isso? É uma opção rápida e muito prática – além de saborosa.

Patê de presunto

Ingredientes

200g de presunto

1 colher (sopa) de margarina

Pimenta-do-reino e sal a gosto

1/2 lata de creme de leite

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador por 5 minutos ou até ficar homogêneo; Leve à geladeira por no mínimo 1 hora; Sirva com biscoitos salgados.

Patê de frango

Ingredientes

500g de peito de frango cozido

1 caixinha de creme de leite

2 colheres (sopa) de maionese

Cebolinha picada

Fondor

Sal

Modo de Preparo

Triture o peito de frango em um mixer ou liquidificador; Coloque o frango triturado em uma vasilha, acrescente os outros ingredientes e misture bem; Sirva com pães, biscoitos ou o que preferir.

Patê de sardinha

Ingredientes

1 lata de sardinha

1 unidade de cebola

1 dente de alho

1 lata de creme de leite

Sal a gosto

Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Amasse as sardinhas com um garfo; Junte os demais ingredientes e misture bem; Leve à geladeira por 1 hora; Sirva com torradas e biscoitos.

Patê de tomate seco

Ingredientes

1 caixa de creme de leite

200 g de ricota amassada

5 tomates secos bem picados

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea; Sirva gelado; Escolha pães e torradas para acompanhar.

Patê de azeitona

Ingredientes

300 g de azeitona preta

500 g de maionese

1 colher de cebola roxa picada

4 colheres de requeijão

1 colher de azeite

1 fio de cebolinha

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto a cebolinha; Depois de formar um creme, pique a cebolinha e misture com uma colher; Em seguida, leve à geladeira até o momento de servir; Combine com torradinhas, barquinhas e canapés.

Patê de ricota com iogurte

Ingredientes

200 g de ricota

1 pote de iogurte natural

1 colher (sopa) de azeite

Meia colher (sopa) de sal

1 colher (chá) de mostarda

1 colher (sopa) de cebolinha-verde picada

1 colher (sopa) de salsa picada

Opcional: manjericão, cenoura ralada e tomate em cubinhos.

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a ricota com um garfo e misture bem todos os ingredientes; Sirva com biscoitos, torradas e pães.

Patê de atum

Ingredientes

1 lata de atum

2 colheres (sopa) de maionese

1 pitada de sal a gosto

1/2 cebola ralada, salsa se preferir

torradas

Modo de preparo

Abra a lata de atum e coloque em uma vasilha. Adicione a maionese, a cebola e a salsa bem picadinha e amasse com um garfo ou passe no processador. Depois de pronta é só passar nas torradas.

Patê de alho

Ingredientes

1 copo americano de leite integral;

3 dentes de alho;

Óleo até dar o ponto de maionese;

1 colher cheia de mostarda amarela;

salsinha, sal e pimenta à gosto.

Modo de Preparo

Bata no liquidificador o leite, o alho e coloque óleo de soja aos poucos sem parar de bater até dar o ponto de maionese; Depois acrescente os temperos; A textura vai variar de acordo com o gosto, afinal, quanto mais óleo colocar mais espesso o molho vai ficar. Sirva gelado.

Patê de queijo

Ingredientes

2 xícaras (chá) de queijo prato ralado

1 lata de creme de leite

4 colheres (sopa) de leite

Meia colher (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de tempero pronto

2 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de Preparo

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes até ficar homogêneo; Sirva com biscoitos, torradas ou legumes crus cortados em tiras (cenoura, pepino e salsão).

Babaganuche (patê sírio)

Ingredientes

4 berinjelas grandes

4 colheres de molho tahine

1 ou 2 dentes de alho socados

Suco de 2 limões grandes

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Leve a berinjela ao forno médio para assar até que apertando com os dedos ela esteja macia; Deixe esfriar um pouco, tire a ponta de cima, abra ao meio no sentido do comprimento, raspe toda polpa; Coloque no liquidificador, junte um pouco do limão, o sal, o alho socado e um pouco de azeite; Bata no liquidificador; Em outro recipiente, dissolva o molho de tahine com um pouco de água quente; Junte com a berinjela e bata mais um pouco; Regue com um pouco de azeite e enfeite com salsinha picada ou folhas de hortelã.

