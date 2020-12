De tradicional a versão com pistache: Veja receitas de brigadeiro de colher

Ele é uma paixão nacional. Tradicionalmente feito com leite condensado, chocolate e manteiga, é enrolado e envolto em granulado. Nos últimos anos, as receitas de brigadeiro de colher têm ganhado espaço, com texturas mais moles e muitas vezes servidas em copinhos nas festas.

Como são as receitas de brigadeiro de colher?

Para conseguir saborear o doce com o auxílio da colher, é comum acrescentar creme de leite, alterando a consistência. Há opções tradicionais, feitas no fogão ou no micro-ondas, e também incrementadas com café, morango e pistache. Confira:

Receita de brigadeiro de colher tradicional

Ingredientes

1 lata de leite condensado

3 colheres (sopa) de achocolatado em pó

1 colher (sopa) de manteiga

1/2 lata de creme de leite sem soro

Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo

Leve o leite condensado, o achocolatado e a manteiga ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Fora do fogo, incorpore o creme de leite e distribua em potinhos ou tacinhas. Sirva decorados com granulado.

Fonte: site da Ana Maria Braga

Receita de brigadeiro de colher no micro-ondas

Ingredientes

1 lata ou caixinha de leite condensado

80 g de chocolate meio amargo picado

1 caixinha de creme de leite

1 xícara (chá) de confeitos coloridos

Modo de Preparo

Em um recipiente refratário de bordas altas, misture o leite condensado e o chocolate e leve ao micro-ondas. Selecione a função arroz ou cozinhe em potência alta, por 15 minutos. Retire do micro-ondas, acrescente o creme de Leite e misture novamente. Distribua em pequenos copos descartáveis e decore com os confeitos coloridos. Conserve em geladeira até o momento de servir. Dica: para fazer o brigadeiro branco, prepare a receita com 1 colher (sopa) de manteiga e não acrescente o chocolate meio amargo.

Fonte: Nestlé

Brigadeiro de colher com café

Ingredientes

1 colher de sopa manteiga sem sal

1 lata leite condensado

3 colheres de sopa cacau em pó

1/2 xícara chá leite líquido

1 colher (sopa) café solúvel em pó

chocolate granulado ou raspas de chocolate para decorar a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado, o cacau, o café solúvel e o leite, misturando bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar (leva cerca de 10 a 12 minutos). Deixe esfriar um pouco e distribua nos copinhos. Decore com o chocolate granulado ou raspas de chocolate. Se preferir, sirva gelado!

Receitas de brigadeiro de colher – com pistache

Ingredientes

1 lata de leite condensado

50 g de pistache sem casca e sem sal

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

100 g de creme de leite fresco

1 pitada de sal

pistaches inteiros para decorar

Modo de Preparo

Com um processador, triture o pistache até que você consiga uma farinha bem fina. Em uma panela grande, junte todos os ingredientes, exceto o creme de leite. Coloque no fogo e mexa sem parar, passando a espátula também nas bordas da panela. O brigadeiro estará no ponto quando você virar a panela de lado e a massa desgrudar totalmente do fundo, sem grudar na borda. Acrescente o creme de leite fresco e cozinhe por só mais um minuto. O brigadeiro ficará um pouco mais mole do que o tradicional para enrolar. Antes de esfriar, coloque-o em copinhos ou coma direto da panela. Quando a massa estiver fria, decore com um pistache cortado ao meio.

Fonte: Dani Noce

Brigadeiro light de colher com morangos

Ingredientes

1 colher (sopa) de margarina light

1 lata de leite condensado light

100 gramas de chocolate amargo 70% de cacau bem picado

1 caixa de creme de leite light

1 1/2 xícara (chá) de morango picados

Modo de Preparo

Em uma panela média, coloque a margarina, o leite condensado e o chocolate. Leve ao fogo baixo (160 ºC) e mexa até engrossar. Retire do fogo e espere esfriar. Em seguida, junte o creme de leite, misture bem e adicione os morangos. Distribua o doce em tigelinhas ou copinhos individuais, decore a gosto e sirva.

Fonte: Revista Claudia