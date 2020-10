Copo da felicidade: como ganhar dinheiro com esse doce

O copo da felicidade é uma sobremesa que virou tendência e dá água na boca. Feito com pedaços de brownie, cremes, frutas ou até pedaços de bolo, ele é uma mistura de sensações no copinho.

Mas, além de saborear essa delícia, você também pode fazer para ganhar uma graninha extra. Vender doces é uma das formas que você pode tirar um valor a mais e aumentar a sua renda.

Aprenda a produzir esse doce e, quem sabe, empreender no ramo.

Como fazer copo da felicidade?

Apesar de existirem diversos sabores e formas de fazer o copo da felicidade, você pode começar com o básico, com o simples.

Sendo assim, para preparar o copo da felicidade, você deve começar pela base do doce. Para isso, você vai precisar de:

Ingredientes do creme

1 litro de leite;

¼ xícara de chá de amido de milho;

2 latas de leite condensado;

1 cx de creme de leite;

2 gemas peneiradas.

Modo de preparo

Para começar, coloque o leite em uma panela e dissolva o amido de milho. Misture o leite condensado e as gemas peneiradas e leve ao fogo baixo, sem parar, quando começar a borbulhar, continue mexendo por mais 10 minutos. Por último, com o creme consistente, retire a panela e acrescente o creme de leite, misture e estará pronto. Está pronta, enfim, a base do copo da felicidade.

Recheios para copos da felicidade

Com a base pronta, você pode usar a criatividade para rechear o copo da felicidade, e, de forma literal, encher de alegria em forma de doce.

Conheça algumas opções de recheios:

Ovomaltine;

Frutas como uva, morango, banana;

Oleaginosas como nozes, amendoim, castanha e avelã;

Brownie;

Brigadeiro;

Bolo;

Leite condensado;

Cereais matinais.

Além dos recheios acima, você também pode usar a criatividade para ousar na confecção do doce. Para ter uma ideia, muitas doceiras colocam até pudim no copo da felicidade.

Assim, você pode ousar, testar misturas, texturas e sabores para deixar a sobremesa ainda mais incrível.

Como vender copo da felicidade

De maneira geral, vender doces é uma ótima forma de ganhar um dinheiro a mais, aumentando a renda mensal. E com a crise que chegou em 2020, ter uma renda a mais seria perfeito, não é mesmo?

Além dos doces tradicionais, você pode apostar no copo da felicidade para conquistar clientes.

Primeiramente, organize a sua produção. Faça uma análise e monte um projeto de negócio. Aproveite para ler e conhecer mais sobre empreendedorismo e inove nas receitas para vender.

Então, prepare-se para comprar o material. Enquanto isso, comece a divulgar o seu produto nas redes sociais. Envie amostras para seus amigos e colegas, compartilhe o seu produto, torne-o conhecido.

Dicas para vender copos da felicidade

Mas para suas vendas alavancarem e você começar o seu negócio com o pé direito, preparamos algumas dicas:

Higienização

Higienize bem todos os ingredientes e utensílios que você vai utilizar. O primeiro passo é fazer com que o seu produto esteja em consistência com as normas sanitárias.

Agilidade

Na hora da montagem, você precisa ser ágil, quanto mais tempo você perder na cozinha, menos lucro você terá.

Por isso, organize bem tudo antes de começar. Separe os ingredientes e tenha um fluxo de produção.

Crie uma marca

De maneira geral, ter uma marca é essencial para diferenciar o seu produto. Crie uma marca que seja a cara do seu produto. Isso vai ajudar até na montagem de uma embalagem personalizada e atraente.

Divulgue o seu produto

Apesar de parecer óbvio, muita gente não faz a divulgação do produto. É uma etapa fundamental para o fortalecimento do seu produto.

Além disso tudo que já falamos, das dicas mais técnicas, é essencial que você use a criatividade na hora de fazer os seus doces. Quanto mais criativo e mais delicioso for o copo da felicidade, mais vendas você fará!

Nesse caso, vale a pena investir nas dicas de marketing digital para pequenos negócios. Afinal, tendo isso em mente, você pode abrir uma lojinha virtual e conquistar ainda mais clientes.

Então, é hora de colocar a mão na massa e começar a produzir. Seja para vender ou apenas para curtir com a família, o copo da felicidade é uma sobremesa maravilhosa.

Mas conta pra gente: o que você acha dessa delícia!