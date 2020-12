Lista de melhores restaurantes da América Latina traz 9 brasileiros

O restaurante paulistano A Casa do Porco, dos chefs Janaína e Jefferson Rueda, ficou em 4° lugar na lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina pelo Latin America’s 50 Best.

A Casa do Porco

Localizada na República, centrão da cidade de São Paulo, A Casa do Porco foi inaugurada em 2015 é o primeiro restaurante da região central a atingir tal reconhecimento. A base do menu é, obviamente, o porco e o público encontra desde tartar até uma interpretação de um café da manhã, tudo feito com cortes suínos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Ano de pandemia, nos reinventamos, voltamos para a terra e para as nossas origens e temos uma equipe muito mais unida. E no dia de hoje, celebramos mais uma enorme conquista, que é coletiva: o 4° lugar entre os melhores restaurantes da América Latina. Gratidão é a palavra!”, disse a postagem no Instagram oficial do restaurante.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, essa foi a primeira vez que a cerimônia não reuniu os chefs latino-americanos numa só festa. A premiação, sem plateia, foi virtual e transmitida ao vivo pelas redes sociais do 50 Best.

O júri é composto por mais de 250 votantes, composto por um número expressivo críticos gastronômicos que inclui gourmets, experts e jornalistas de toda a América Latina. Cada jurado tem que votar em dez restaurantes – que tenha visitado, obrigatoriamente, nos últimos 18 meses.

Do total de escolhidos, ao menos quatro casas precisam estar fora de seu país de origem, ou seja, um jurado brasileiro pode votar no máximo em seis restaurantes situados no Brasil.

Casas brasileiras entre os 50 melhores

Além de A Casa do Porco, também figuram na lista os brasileiros Oteque, restaurante carioca que ficou na 12º posição, D.O.M. do chef Alex Atala em 13º lugar, Lasai em 21º, Maní da chef Helena Rizzo ficou em 23º, o paulistano Evvai conseguiu a 26º posição, o Mocotó está na 33º, Manu na 44º e Corrutela, que carimbou sua estreia na lista na 50ª colocação.

Primeiro Lugar

Situado em Buenos Aires, a Parrilla Don Julio, do chef Pepe Soleto liderou o primeiro lugar da lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina. Pela primeira vez, em oito anos, o restaurante, que é um dos locais de maior sucesso na gastronomia da capital argentina, ultrapassou as casas peruanas, que lideraram até então.

50 melhores restaurantes da América Latina 2020

Don Julio (Buenos Aires, Argentina) Maido (Lima, Peru) Central (Lima, Peru) A Casa do Porco (São Paulo, Brasil) Pujol (Cidade do México, México) Boragó (Santiago, Chile) El Chato (Bogotá, Colombia) Mishiguene (Buenos Aires, Argentina) Rosetta (Cidade do México, México) Osso (Lima, Peru) Quintonil (Cidade do México, México) Oteque (Rio de Janeiro, Brasil) D.O.M. (São Paulo, Brasil) Pangea (Monterrey, México) Alcalde (Guadalajara, México) Tegui (Buenos Aires, Argentina) Sud 777 (Cidade do México, México) Kjolle (Lima, Peru) Chila (Buenos Aires, Argentina) Isolina (Lima, Peru) Lasai (Rio de Janeiro, Brasil) Astrid & Gastón (Lima, Peru) Maní (São Paulo, Brasil) Mayta (Lima, Peru) – heights climber Harry Sasson (Bogotá, Colombia) Evvai (São Paulo, Brasil) Leo (Bogota, Colombia) Parador La Huella (José Ignacio, Uruguai) Rafael (Lima, Peru) Le Chique (Cancún, México) Nicos (Cidade do México, México) De Patio (Santiago, Chile) Mocotó (São Paulo, Brasil) Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina) Mil (Cusco, Peru) Bistrot (Cidade do México, México) Mérito (Lima, Peru) – highest new entry Osaka (Buenos Aires, Argentina) El Baqueano (Buenos Aires, Argentina) Narda Comedor (Buenos Aires, Argentina) Restaurante 040 (Santiago, Chile) Maito (Cidade do Panamá, Panamá) Aramburu (Buenos Aires, Argentina) Manu (Curitiba, Brasil) La Mar (Lima, Peru) Ambrosia (Santiago, Chile) El Preferido (Buenos Aires, Argentina) Nuema (Quito, Equador) Celele (Cartagena das Índias, Colômbia) Corrutela (São Paulo, Brasil)