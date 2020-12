Reaproveite a ceia! Aprenda 5 receitas com sobra de Natal

A tradicional mesa farta da ceia costuma ser sinônimo de restos de alimentos. Que tal aprender receitas com sobra de Natal? Tender, chester, peru, pernil e outras carnes podem entrar no preparo de pratos saborosos e com modo de preparo simples.

Como são as receitas com sobra de Natal?

As tradicionais carnes natalinas podem se transformar num escondidinho com creme de milho ou em croquetes. Cestinhas e quesadillas também estão na lista, assim como farofa. Confira abaixo cinco receitas com sobra de Natal:

Sobras de Natal com creme de milho

Ingredientes

1 kg de sobras (peru/ chester/ pernil)

50 g de bacon picado em cubinhos

1 cebola fatiada

2 dentes de alho amassados

50 ml de azeite de oliva

1/2 colher de sopa de manteiga

400 g de queijo muçarela fatiado

200 g de queijo parmesão ralado

2 latas de creme de leite

2 latas de milho verde

200 g de ervilha

2 tomates em cubinhos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Desfie as sobras (peru/ chester/ pernil) grosseiramente, aqueça o azeite e refogue a cebola. Acrescente as sobras, acerte o sal se necessário e coloque pimenta-do-reino. Caso acumule água deixe refogando até que seque, acrescente a ervilha e o tomate. Reserve. Bata o creme de leite com soro e o milho no liquidificador. Em uma frigideira refogue o bacon com a manteiga e o alho. Adicione a mistura batida no liquidificador e mexa até virar um creme. Unte um refratário grande com mateiga e cubra o fundo com uma camada fina do creme de milho. Adicione as sobras desfiadas, cubra com as fatias de muçarela e, por último, o restante do creme. Finalize salpicando o queijo parmesão ralado e leve ao forno médio até dourar.

Fonte: Tudo Gostoso

Croquete com sobras de Natal

Ingredientes

500 g da carne que sobrou da ceia (peru, chester, tender, pernil…)

1 cebola pequena picadinha

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 colher (sopa) de margarina

2 ovos

1 colher (sopa) farinha de trigo

Salsa e cebolinha a gosto

Temperos a gosto (sal, orégano, pimenta)

Para empanar

2 ovos batidos

Farinha de rosca

Modo de Preparo

Primeiro, moa a carne. Se você tiver um multiprocessador, sua vida fica muito mais fácil. Se não tiver, corte a carne em pedaços menores e coloque no liquidificador, pulsando várias vezes. Coloque a carne moída em uma panela, com um pouco do molho que sobrou da ceia. Se não sobrou molho, coloque cerca de 1/3 de xícara de água para que não resseque. Tempere com a salsinha e a cebolinha, picadas, a cebola ralada e o molho inglês. Junte a manteiga, os ovos e mexa bem. Cuidado para os ovos não cozinharem. Acrescente farinha de trigo e leve ao fogo, mexendo bem, até obter uma mistura cremosa, não muito dura e que solte da panela. Deixe esfriar e molde os croquetinhos. Passe-os em farinha de rosca, na mistura de ovos batidos e novamente na farinha de rosca. Frite em óleo quente.

Fonte: Receitadas

Cestinhas de Sobras de Frango

Ingredientes

½ frango assado

½ xícara de azeitonas verdes picadas

½ xícara de cebolinha picada

½ xícara de maionese

2 colheres de sopa de cream cheese

12 canapés

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo – receitas com sobra de Natal

Desfie o frango e misture com a cebolinha e as azeitonas. Adicione a maionese, o cream cheese e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque a mistura nos canapés.

Fonte: Tastemade

Quesadillas de Porco com Queijo

Ingredientes

4 tortillas de trigo

300g de queijo muçarela

Sobras do porco de natal

Cebolas

Salsinha

Modo de Preparo

Corte o porco em pedaços pequenos e saltei-o. Retire do fogo. Coloque uma tortilla na frigideira, o porco e a muçarela em fatias. Cubra com outra tortilla. Sirva com salsinha

Fonte: Tastemade

Farofa de Tender

Ingredientes

Sobras de tender

1 dente de alho

1 1/2 xícara de farinha de milho

4 colheres (sopa) de castanha de caju

salsinha a gosto

azeite

Modo de Preparo – receitas com sobra de Natal

Pique as sobras de tender e reserve. Frite levemente o alho picado no azeite, acrescente o tender e mexa por dois minutos. Adicione a farinha de milho, a castanha de caju triturada, salsinha a gosto e mexa durante cerca de cinco minutos em fogo médio/baixo, até que a farinha fique dourada e torrada.

Fonte: Mil Dicas de Mãe