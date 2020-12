5 receitas de pão caseiro (fácil e muito saboroso)

Vontade de comer um pão quentinho, feito na hora? Se não tem habilidade na cozinha, saiba que há algumas opções rápidas e fáceis de fazer. Selecionamos cinco receitas de pão caseiro para saborear acompanhado de um café, fazer as vezes do jantar ou servir de sobremesa.

Entre as opções estão iguaria simples, tanto na versão tradicional quanto na integral. Tem também pão recheado com presunto, muçarela e tomate. As versões doces são uma recheada com passas e a outra coberta com fondant. Confira as receitas de pão caseiro.

Pão caseiro simples

Ingredientes

1 kg de farinha de trigo aproximadamente

1 e 1/2 xícara de leite morno (aprox. 400 ml)

1/2 xícara de água morna

1/2 xícara de óleo (aprox. 100 ml)

4 colheres (sopa) de açúcar (aprox. 200 g)

1 colher (sopa) de sal

2 ovos

30 g de fermento biológico fresco ou 10 g de fermento biológico seco

Modo de Preparo

Em uma tigela, dissolva o fermento no açúcar e acrescente o sal, os ingredientes líquidos, os ovos e misture muito bem. Acrescente aos poucos a farinha até formar uma massa macia e sove bem a massa. Deixe a massa descansar por aproximadamente 1 hora. Após o crescimento, divida a massa, enrole da forma que desejar, coloque nas formas e deixe crescer até dobrar de volume. Leve para assar em forno médio (200° C), preaquecido, por aproximadamente 30 minutos. Retire o pão do forno e pincele leite para a casca ficar mais macia.

Fonte: Tudo Gostoso

Pão caseiro com passas

Ingredientes

½ xícara (chá) de leite morno

2 colher (chá) de fermento biológico seco

1 e ½ colher (sopa) de açúcar cristal

⅔ de xícara (chá) de óleo

½ colher (chá) de sal

¼ de xícara (chá) de água

1 ovo

1 gema

3 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

100g de uva passa

1 gema para pincelar

Modo de Preparo – receitas de pão caseiro

Em uma tigela, misture o leite morno com o fermento e o açúcar. Acrescente na mesma tigela, o óleo, o sal, a água, o ovo, a gema e misture. Incorpore a farinha de trigo, por último na tigela, e continue misturando até formar uma massa homogênea. Junte as passas na massa e misture. Cubra a tigela com um pano e deixe a massa dobrar de volume. Transfira a massa para uma forma de pão de forma untada com óleo. Deixe crescer novamente (cerca de 40min). Pincele com a gema de ovo. Leve ao forno a 200º C até dourar.

Fonte: Tudo da Cozinha

Pão com fondant

Ingredientes

Pão

1 envelope de fermento biológico seco (10 g)

¼ de xícara (chá) de açúcar

2 xícaras (chá) de leite morno

4 colheres (sopa) de margarina

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

5 colheres (sopa) de margarina derretida

¾ de xícara (chá) de açúcar misturado com 3 colheres (chá) de canela em pó

Frutas cristalizadas e cerejas em calda para decorar

Calda

½ xícara (chá) de mel

½ xícara (chá) de glucose de milho

1 colher (sopa) de suco de limão

Fondant

2 xícaras (chá) cheias de açúcar de confeiteiro peneirado

3 colheres (sopa) de leite

1 colher (sopa) de suco de limão

Modo de Preparo – receitas de pão caseiro

Pão

Misture o fermento com o açúcar e o leite até dissolver. Junte a margarina, a farinha e o sal, misture bem e sove a massa até ficar lisa e elástica. Cubra com um pano e deixe em repouso por 30 minutos em local protegido.

Abra a massa com o rolo em um retângulo de 33 x 17 cm e corte tiras de 2 cm de largura. Corte em quadrados pequenos e enrole bolinhas com cada um. (Se quiser, recheie os quadrados com doce de leite gelado ou gotas de chocolate e enrole em formato de bolinha.)

Passe as bolinhas pela margarina derretida e, em seguida, pelo açúcar misturado com a canela. Acomode-as lado a lado e em camadas em uma fôrma de cone central (19 cm de base x 27 cm na parte superior x 8 cm de altura) untada com margarina.

Cubra novamente e deixe crescer até dobrar o volume. Enquanto isso, prepare a calda.

Regue a massa com parte da calda (reserve o resto) e leve ao forno médio preaquecido (180ºC) por cerca de 30 minutos ou até dourar e o caramelo começar a borbulhar na borda.

Deixe esfriar um pouco e desenforme com cuidado. Regue com a calda restante e decore com o fondant e frutas a gosto.

Calda

Misture os ingredientes e utilize.

Fondant

Misture os ingredientes até homogeneizar e utilize.

Fonte: Ana Maria Braga

Integral

Ingredientes

Pré-fermentação

10 g de fermento biológico seco

200 ml de água

1 colher (chá) de açúcar mascavo

Meia xicara (chá) de farinha de trigo integral

Massa

200 ml de água

1 fio de azeite extravirgem

1 pitada de sal

400 g de farinha de trigo integral

Modo de Preparo – receitas de pão caseiro

Faça o pré-fermento. Misture metade da água com o fermento, o açúcar e 100 gramas da farinha. Mexa e deixe descansar por pelo menos 10 minutos ou até começar a perceber a fermentação. Acrescente o restante da água, o fio de azeite e o sal. Aos poucos acrescente a farinha, mexendo até formar uma massa homogênea. Deixe descansar coberta com um plástico ou pano por pelo menos 15 minutos. Modele a massa e coloque na forma retangular untada com um pouco de azeite e deixe crescer até dobrar de volume. Asse em forno a 200°C.

Fonte: Renata

Pão caseiro recheado com presunto

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

3 ovos inteiros

2 colheres (sopa) de margarina

2 tabletes de fermento biológico

1 xícara (chá) de leite morno

1 colher (sobremesa) de açúcar

Sal a gosto

1 gema para pincelar

Recheio

1 cebola picada

3 tomates picados

300 g de presunto

300 g de muçarela

Sal e orégano a gosto

Modo de Preparo

Recheio

Em uma panela, refogue a cebola, junte o tomate. Acrescente sal e o orégano. Deixe esfriar.

Massa

Aqueça o leite deixando ele morno (não deixe ficar muito quente), acrescente o açúcar e o fermento biológico e deixe crescer. Em uma vasilha grande, adicione a farinha junte o fermento ja crescido acrescente os ovos inteiros e a margarina. Misture muito bem. Sove a massa até que fique homogênea. Corte com uma faca e verifique se a massa está cheia de buraquinhos. Cubra a massa e deixe descansar por 30 min.

Depois de crescida, reparta a massa em 2 partes. Abra as massas com um rolo. Espalhe o refogado já frio e cubra com a muçarela e o presunto, enrole como um rocambole, fechando bem as pontas para não vazar o recheio. Pincele com gema. Coloque os pães em uma assadeira untada e enfarinhada Leve ao forno médio por 20 minutos aproximadamente.

Fonte: Ana Maria Brogui