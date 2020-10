Pão de queijo de frigideira: 5 receitas simples para fazer em 5 minutos

O pão de queijo de frigideira é uma receita prática e rápida, e com certeza é uma ótima solução para aquele café da manhã diferente. Então, se você já é um fã do pão de queijo tradicional, espere só para conhecer essas receitas quase que instantâneas:

Pão de queijo de frigideira tradicional

1 ovo

2 xícaras (chá) de polvilho azedo

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de fermento em pó

100 ml de leite

Óleo para untar a frigideira

Modo de preparo: Aqueça o leite, mas não deixe ferver. Em seguida, na mesma panela em que aqueceu o leite, adicione o polvilho e misture bem. Acrescente os demais ingredientes aos poucos. Quando a mistura estiver bem homogênea, reserve. Unte a frigideira com óleo e aqueça. Com o auxílio de uma concha, coloque a massa na frigideira. Frite e doure o pão dos dois lados. Sirva.

Pão de queijo de frigideira de tapioca

4 colheres de tapioca

1 ovo

1 colher de sopa de requeijão normal ou light

Queijo parmesão

Queijo muçarela

Sal a gosto

Modo de Preparo: Misture todos os ingredientes e coloque na frigideira untada e aquecida. Quando estiver desgrudando o fundo, vire e deixe dourar. Coloque muçarela ou presunto como opção de recheio. Tampe a frigideira para derreter. Acrescente o sal a gosto. Dobre em forma de pastel, e está pronto!

Pão de queijo de frigideira com massa colorida

1 tomate médio, sem sementes, picado

1/2 colher (chá) de azeite

1 pitada de sal

1/2 xícara (chá) de polvilho azedo

1 colher (sopa) de Iogurte Natural

3 colheres (sopa) de queijo branco ralado

1 clara

Modo de Preparo: Em um liquidificador, bata o tomate com 3 colheres (sopa) de água formando um suco. Coloque em uma panela, junte o azeite e o sal e leve para ferver. Em um recipiente, coloque o polvilho e regue com a mistura fervente, mexendo bem para escaldar o polvilho. Junte o Iogurte, o queijo branco e a clara, e misture bem, formando uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente e coloque a massa às colheradas. Quando desgrudar da frigideira vire e espere dourar do outro lado. Sirva a seguir. Dica: Se desejar, substitua o tomate por espinafre. Use meia xícara (chá) de folhas de espinafre e bata com 3 colheres (sopa) de água.

Pão de queijo de frigideira com creme de ricota

2 ovos;

2 colheres de sopa de polvilho doce/azedo/tapioca;

2 colheres de sopa de creme de ricota;

Queijo minas para o recheio;

Sal rosa (opcional).

Modo de preparo: Bata bem os ovos e adicione o restante dos ingredientes mexendo bem até ficar homogêneo. Unte uma frigideira, e em fogo baixo, adicione metade da massa. Coloque o recheio de preferência ou o queijo minas, neste caso. Aguarde cerca de dois minutos e coloque o restante. Tampe e deixe por mais dois minutos. Depois vire, (para ajudar a virar eu usei uma outra frigideira do mesmo tamanho para não quebrar) e deixe dourar ou outro lado.

Pão de queijo de frigideira com Chia

4 colheres de tapioca Akio Roxo

1 ovo

1 colher de requeijão

Queijo Parmesão

Queijo Muçarela

1 colher de sobremesa de chia

Sal a gosto

Modo de Preparo: Coloque todos os ingredientes na frigideira e misture-os muito bem. Quando o fundo estiver desgrudando, vire e deixe dourar. Se quiser, adicione mais mussarela. Se preferir, opte por presunto. Tampe um pouco para derreter. Coloque sal a gosto. Acrescente requeijão, Para servir, dobre em forma de pastel.