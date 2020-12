Receitas de sobremesa de Ano Novo: 5 ideias para a ceia de 2020

2020 está chegando ao fim. Depois da ceia de Natal, está na hora de pensar no cardápio para acompanhar a virada do ano. Quer opções práticas e saborosas de receitas de sobremesa de Ano-Novo? Elas são servidas geladas e combinam com o verão.

Como são as receitas de sobremesa de Ano-Novo?

Doces clássicos são uma boa pedida para entrar em 2021 com o pé direito, como o manjar. Também é possível aproveitar os restos de panetone e transformá-los em um sorvete. Tortas e bolos gelados, assim como mousse, podem fazer parte da lista. Aprenda cinco receitas de sobremesa de Ano-Novo:

Manjar de Coco

Ingredientes

Manjar

120 g de amido de milho

2/3 de xícara de açúcar refinado

200 ml de leite de coco

1 litro de leite integral

Calda

400 g de ameixa sem caroço

1 xícara de açúcar cristal

1 xícara de água (se a ameixa estiver seca demais)

2 xícaras de vinho tinto

1 canela em pau

7 cravos

Modo de Preparo

Manjar

Em uma panela, coloque o amido, o açúcar e o leite de coco. Misture bem até não ficar nenhuma pelotinha. Acrescente o leite, misture e leve ao fogo, mexendo sempre até engrossar e você conseguir ver o fundo da panela. Coloque o creme em uma forma molhada e deixe esfriar. Quando esfriar, leve à geladeira por 12 horas.

Calda

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio/baixo até que a calda reduza pela metade. Desligue o fogo, transfira para um potinho e deixe esfriar na geladeira.

Montagem

Desenforme o manjar em um prato bonito e sirva com a calda de ameixa.

Fonte: Dani Noce

Sorvete de panetone

Ingredientes

½ panetone

300 ml de creme de leite fresco

1 lata de leite condensado

2 colheres (chá) de essência de baunilha

Modo de Preparo – receitas de sobremesa de Ano-Novo

Corte o panetone em cubinhos pequenos e reserve. Bata o creme de leite fresco até atingir o ponto de chantilly. Reserve. Em um recipiente, misture o leite condensado e a essência de baunilha. Adicione o chantilly na mistura de leite condensado e misture delicadamente até incorporar. Junte os cubinhos de panetone e misture delicadamente. Coloque em um recipiente, leve ao congelador por 4 horas e sirva.

Fonte: Tastemade

Torta gelada de Nutella

Ingredientes

Base

1 pacote de biscoito ao seu gosto (200g)

100 g de margarina ou manteiga derretidas

Recheio

395 g de Nutella ou outro creme de chocolate (1 pote médio)

500 g de creme de leite fresco ou nata

Modo de Preparo

Prepare a base da torta batendo os biscoitos no liquidificador ou processador até ficarem moídos (não precisa virar farinha). Junte a margarina ou manteiga e misture com as mãos até obter uma farofa úmida. Forre o fundo e laterais de uma forma de torta com essa mistura e coloque assando no forno preaquecido a 200ºC, por 10-15 minutos. Retire e deixe esfriar. Usando a batedeira, bata a nutella com o creme de leite ou nata (sem soro e gelado) até ficar bem cremoso e sem grumos. Coloque sobre a base de biscoito e reserve na geladeira por 3 horas. Depois de gelar bem, a sobremesa fica consistente. Decore a gosto com, por exemplo, chantilly com leite condensado e chocolate em pó peneirado.

Fonte: Tudo Receitas

Bolo Gelado de Ano-Novo

Ingredientes

Creme

1 lata de leite condensado

3 latas da medida de leite

1 pacote de coco ralado

3 gemas com raspa de limão

1 colher de maizena

Bolo

3 bolos tipo pullman

Modo de Preparo – receitas de sobremesa de Ano-Novo

Coloque todos os itens do creme numa panela, misture bem e leve ao fogo até ficar como creme. Deixe esfriar Em um refratário, alterne camadas de bolo fatiado e de creme. Por último, coloque o coco ralado e leve à geladeira.

Fonte: Tudo Gostoso

Mousse de maracujá – Receitas de sobremesa de Ano-Novo

Ingredientes

200 ml de suco de maracujá concentrado

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 envelope de gelatina em pó incolor hidratada e derretida conforme instruções da embalagem (12 g)

Calda

Polpa com sementes de 2 maracujás maduros

3 colheres (sopa) de açúcar

1/3 de xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Bata no liquidificador o suco de maracujá, o leite condensado e o creme de leite até obter um creme aerado. Incorpore a gelatina e bata por 1 a 2 minutos para misturar bem. Distribua em taças individuais e leve à geladeira por 4 a 6 horas ou até ficar consistente. Sirva regadas com a calda.

Calda

Leve os ingredientes ao fogo e ferva por 2 a 3 minutos. Utilize fria.

Fonte: Ana Maria Braga