Sopa paraguaia: aprenda a receita tradicional da ‘torta’

A sopa paraguaia é um prato típico da culinária paraguaia, principalmente da nordeste do país, e em regiões brasileiras próximas a esses locais, como o Estado de Mato Grosso do Sul. Apesar do nome, o prato não é exatamente uma sopa (ou seja, algo líquido como uma sopa), mas sim uma torta salgada. Aprenda a receita:

Por que o prato tem esse nome?

Os historiadores afirmam que tudo começou com Don Carlos Antonio Lopes, que foi presidente do Paraguai entre o período de 1841 a 1862 e que gostava muito da chamada sopa branca ou “Tykueti”.

Em um determinado dia o cozinheiro acabou adicionando à sopa branca mais farinha de milho do que o usual, e a deixou cozinhando dentro do forno, assim o “Tykueti” acabou passando de liquido a sólido. Quando experimentou o resultado do erro na receita batizou a nova iguaria de Sopa Paraguaia.

Outra versão diz que, originalmente, era uma sopa comum que os soldados paraguaios levavam para o campo de batalha durante a guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. Mas como era difícil transportar o liquido nos campos, outros ingredientes foram sendo incorporados e a deixando ainda mais sólida e tomando a consistência atual.

Receita de Sopa paraguaia

2 cebolas médias;

2 colheres de sopa de manteiga;

1 copo (250 ml) de água;

4 ovos (separados da clara em neve);

2 latas de milho;

250 ml de leite;

500g de queijo meia cura ralado grosso;

6 colheres de sopa de fubá;

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de fazer

Em primeiro lugar, pique as cebolas e em seguida frite na manteiga até que elas fiquem douradas (adicione uma colher de óleo para a manteiga não queimar). Reserve. Bata as claras em neve Logo depois, bata no liquidificador o milho e o leite. Agora, despeje a mistura do leite e milho em um recipiente, juntamente da cebola já fria. Adicione as 4 gemas, o queijo e o fermento, e misture bem. Por fim, acrescente a clara em neve. Coloque a massa em uma forma untada com manteiga e farinha. Leve ao forno por 30 minutos, em fogo médio. O ponto é quando a borda está escura.