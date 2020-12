Veja 6 receitas para montar uma ceia vegetariana no Natal

Os pratos tradicionais da ceia natalina costumam conter carne, como o famoso peru, leitão ou lombo. Contudo, nem todos fazem uma dieta onívora e consomem esses alimentos. E é possível fazer uma ceia com substitutos para as carnes, que agrade os convidados vegetarianos no natal. Confira seis ideias para preparar na comemoração.

Bacalhoada vegetariana

Ingredientes

3 tomates

2 cebolas roxas

5 batatas inglesas

2 pimentões pequenos

2 xícaras (de chá) de palmito fatiado ou em cubos

½ xícara (de chá) azeitona

⅓ de xícara (de chá) de azeite

½ folha alga nori bem picadinha

Sumo de 1 limão

Salsinha, sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Primeiro pique os ingredientes: o palmito, os pimentões, os tomates e as cebolas em fatias finas.

Em seguida, fatie também a batata inglesa. Em um refratário, comece a montar seu prato intercalando as fatias de batata, palmito, tomate, pimentão e cebola.

Coloque as azeitonas de maneira uniforme e coloque bastante azeite. Depos salpique a gosto os temperos, como sal, pimenta, sumo de limão, salsinha e nori. Por fim, leve ao fogo pré-aquecido a 220°C de 30 a 40 minutos ou até que as batatas estejam macias.

Empanadas de queijo

Ingredientes

6 massas redondas de 10 cm de diâmetro para empanada – massa semi-folhada

3 cebolas médias – 500 g

2 xícaras de mussarela – 300 g

1/2 xícara de óleo – 120 ml

1 ovo branco

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Modo de preparo

Descasque e pique a cebola, depois reserve. Rale a mussarela no ralador grosso e reserve.

Misture a cebola com a mussarela. Para cada 1/2 xícara de chá de mussarela misture com 2 colheres de sopa de cebola refogada.

Coloque 2 colheres de recheio no centro da massa e feche para ficar no formato meia lua. Comece por uma das pontas da massa e vá girando a ponta para dentro fazendo a borda ficar torcida, pegue a próxima ponta e faça o mesmo movimento até fechar toda a massa.

Passe um pouco de farinha embaixo da empanada para não grudar na assadeira, bata um ovo com o garfo e passe por cima da empanada.

Por fim, asse por cerca de 10 minutos no forno à 180°C, ou até estar com uma cor dourada.

Quibe de abobora | Ceia Vegetariana

Ingredientes

2 xícaras de trigo para quibe

500 ml de água quente

Azeite para refogar

1 cebola roxa picada

2 dentes de alho amassados

250g de abóbora japonesa assada

Salsinha picada a gosto

½ colher de chá de Zaatar

Sal

1 pitada de pimenta síria

300g de Creme de ricota

200g de ricota

Hortelã a gosto

Limão para finalizar

Modo de preparo

Primeiro, hidrate o trigo para quibe em 500 ml de água quente por 20 minutos. Depois em uma frigideira quente, jogue o azeite para refogar a cebola roxa e o alho. Reserve. Amasse a abóbora até formar um purê. Em seguida, coloque a cebola roxa e o alho refogados no purê e temperar com salsinha picada, zaatar, sal e pimenta síria. Misture bem. Depois junte o quibe hidratado e escorrido e misturar bem. Reserve. Misture o creme de ricota com a ricota fresca, temperar com sal e hortelã a gosto. Reserve. Coloque metade da mistura de abóbora em uma forma untada com azeite. Depois coloque a mistura de ricota. Por fim cubra com o restante da mistura de abóbora e leve ao forno pré-aquecido por 40 minutos ou até dourar. Pode servir com limão!

Salpicão vegano

Ingredientes

• 1 xícara de Cenoura ralada

• 1 xícara de Milho cozido

• ½ xícara de aipo fatiado bem fino

• ½ xícara de cebola roxa cortada em quadradinhos

• ¼ xícara de passas

• ½ xícara de tomate em quadradinhos

• ½ xícara de maçã em quadradinhos

• 1 xícara de tofu defumado orgânico ralado

• 1 xícara de batata doce palha

Modo de fazer:

Misture todos os ingredientes, um a um, menos a batata doce palha que é para o final.

Seitan ao forno | Ceia vegetariana

Seitan é uma espécie de carne de glúten para substituir o tender, peru ou pernil, uma opção perfeita para a ceia de natal.

Ingredientes

500 g de farinha de trigo.

1/2 xícara de água.

Batatas (para acompanhar).

1 cebola grande.

3 dentes de alho.

Shoyu (à gosto).

1/2 xícara de molho de tomate .

Sal (à gosto).

Modo de Preparo

Primeiro misture a água com a farinha até que a massa fique homogênea. Depois faça uma bola com a massa e deixe de molho por volta de oito horas em uma bacia com água.

Em seguida, lave a massa em água corrente. Para facilitar, você pode utilizar um escorredor de macarrão. Vá mexendo na massa enquanto a água cai como se estivesse lavando-a. Conforme o amido da farinha sai, a massa fica com um aspecto elástico, esse é o seitan. O ponto ideal é quando a água da lavagem sai transparente. Deixe-o secar e modele como preferir.

Feito isso, cozinhe-o em panela de pressão com água, shoyu, cebola, alho e molho de tomate por cerca de 20 minutos depois que a panela começar a apitar.

Depois de cozido, coloque-o na geladeira junto com o molho no qual foi cozido até a hora de usá-lo.

Faça furos no seitan para que o molho seja melhor absorvido.

Antes de comer, coloque-o em uma assadeira (juntamente com o molho), decore-o com batatas cozidas e leve ao forno até tudo dourar

Bônus sobremesa: Torta mousse de cacau com nozes

Ingredientes

• 1 xícara (de chá) de nozes pecan

• 1 xícara (de chá) de amêndoas

• 1 xícara (de chá) de avelã

• 2 colheres (de sopa) de melado

• 2 colheres (de sopa) óleo de coco

• 15 tâmaras

• Sal

• Nibs de cacau e morango para servir

Para o creme:

• 2 abacates

• 1 xícara (de chá) de cacau

• ¼ xícara (de chá) de óleo de coco

• ½ xícara (de chá) de melado

• 1 fava de baunilha (opcional)

• Sal

• 1 colher (de chá) de sopa de limão

Modo de preparo

Primeiramente, processe as amêndoas, as nozes e a avelã. Processe bem as tâmaras até formar uma pasta. Depois, misture todos os ingredientes da massa. Cubra uma forma com fundo removível com a massa e leve a geladeira. Bata todos os ingredientes do creme e cubra a massa. Decore com lascas de morango e nibs de cacau. Por fim, leve a geladeira e sirva no dia seguinte.