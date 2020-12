Jeff Bezos: veja 4 livros que CEO da Amazon recomenda

Para quem é fã do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e quer conhecer mais sobre o grande empresário do mundo moderno pode buscar conhecimento nos livros. Inclusive Bezos começou seu negócio vendendo livros virtualmente. Existem inúmeras obras que tratam sobre sucesso e liderança no mundo dos negócios.

Embora Jeff Bezos não tenha uma lista de livros que ele mais gosta, de acordo com o site BookAuthority, que compila listas de livros recomendados por especialistas e grandes executivos, Bezos já mencionou diversas leituras que o inspiraram em entrevistas e publicações em suas redes sociais no passado.

Quem é Jeff Bezos?

Jeff Bezos é o fundador e CEO da Amazon, empresa de vendas online. Atualmente, ele ocupa a primeira posição na lista dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de cerca de US$200 bilhões.

Além disso, sua fortuna de aumenta de modo exponencial desde o começo da pandemia do Covid-19. Em um único dia desse ano, em julho, a fortuna do CEO aumentou em US$13 bilhões.

Confira 4 obras que Jeff Bezos recomenda:

Empresas Feitas Para Vencer: Por Que Algumas Empresas Alcançam a Excelência… e Outras Não, de Jim Collins

Essa obra tem como cerne responder ao questionamento: “Como empresas boas, medianas e até ruins podem atingir uma qualidade duradoura?”. O livro mostra ostra como as grandes empresas triunfam no decorrer do tempo e como o desempenho sustentável a longo prazo pode ser inserido no DNA de uma organização desde sua concepção. Além disso, o autor dá exemplos de casos bem sucedidos, que desafiam a lógica e transformam a mediocridade em uma superioridade duradoura. Além de apresentar as características para uma empresa alcançar o sucesso desejado.

Feitas Para Durar: Práticas Bem-sucedidas de Empresas Visionárias, de Jim Collins e Jerry I. Porras

Do mesmo autor de Empresas Feitas Para Vencer, esse livro mostra o resultado de seis anos de pesquisa com 18 empresas de sucesso, que têm idade média de 100 anos. Eles investigaram as empresas desde seus primórdios até a época da pesquisa, passando por todos os seus estágios: startups, empresas medianas e grandes corporações e as compararam com suas concorrentes. No processo, os autores perguntaram: O que diferencia as empresas legitimamente expressivas das outras? O livro traz uma análise, com dados reais, para responder esse questionamento.

Jeff Bezos | Memos from the Chairman, de Alan C. Greenberg

Esse livro, em questão, fala sobre como o presidente da empresa Bear & Stearns, Alan Greenberg, faz a gestão de sua companhia. O empresário traz dicas simples, como controlar seus gastos e manter uma ética e moral dentro de sua empresa. Além de afirmar que é preciso ter humildade para crescer. O livro foi lido desde Warren Buffett até Jeff Bezos e traz ideias de gestão para uma companhia chegar ao sucesso. Infelizmente, não há versão em português da obra de 1996.

Jeff Bezos | O Dilema da Inovação, de Clayton M. Christensen

Esse livro visa explicar porque grandes empresas fracassam mesmo mantendo sua antena competitiva ligada, ouvindo os clientes e investindo agressivamente em novas tecnologias, ou seja, fazendo tudo da maneira correta. ,’O Dilema da Inovação’ apresenta um conjunto de regras para capitalizar o fenômeno da inovação. O livro visa trazer algumas regras de como fazer as coisas da forma certa, mas também no tempo certo para evitar os fracassos e seguir com o sucesso.

A obra foi escolhida por editores da Amazon como um dos 100 melhores títulos da história sobre liderança e sucesso.