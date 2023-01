Livros para ler em 2023: 14 lançamentos para conferir

Novo ano, novas leituras! Para quem é ávido por novas obras na listinha de lidos e já quer saber o que vem de novidade por aí, separamos alguns títulos de editoras brasileiras que podem integrar a sua estante nos próximos meses. Entre esses livros para ler em 2023, há gêneros para diversos gostos, como romance, biografias, fantasias, suspenses e mais!

A República do Dragão é continuação da série de sucesso A Guerra da Papoula | Gênero Fantasias

Um sucesso nos Estados Unidos, a trilogia A Guerra da Papoula ganhou seu primeiro livro em versão em português em 2022. Agora em 2023, o segundo volume da série será lançado no Brasil, pela editora Intrínseca. O lançamento previsto para o dia 15 de fevereiro é bastante aguardado por quem gosta de livros que envolvem fantasia, batalha e magia.

Nesta sequência, a personagem Rin precisará lidar com as consequências de seus atos enquanto cria uma aliança forte o suficiente para destruir o Império.

Autor: R.F. Kuang

Editora: Intrínseca

Lançamento: 15 de fevereiro de 2023

O Herdeiro Roubado é para quem gosta de O Príncipe Cruel

Este novo livro de Holly Black é para quem gosta do universo da série O Povo do Ar, que conta com a amada trilogia de O Príncipe Cruel. A obra acabou de ser lançada pela editora Record e se passa oito anos após os acontecimentos do livro A Rainha do Nada, o último da trilogia.

Nesta história que tem planejamento para se tornar uma duologia, a trama segue o príncipe Oak, irmão mais novo de Jude Duarte que agora é um jovem adulto e precisa encontrar seu próprio caminho.

Autor: Holly Black

Editora: Galera Record

Lançamento 3 de janeiro de 2023

Uma canção de Amor e Ódio é um dos livros para ler em 2023 | Gênero romance

De Vinicius Grossos, Uma canção de Amor e Ódio tem previsão de lançamento para o dia 15 de janeiro. A trama segue dois astros do pop que são rivais. Um escândalo pode acabar com a carreira dois dois, então as equipes dos músicos Benjamin e Theo planejam uma união da dupla de rivais para realizar uma manobra de marketing. Porém, o ódio entre os dois acaba se transformando em outros sentimentos.

Autor: Vinicius Grossos

Editora: Companhia Editora Nacional

Lançamento: 15 de janeiro

Táticas do Amor | Gênero romance

Para quem ama romance, Táticas do Amor também pode ser um dos livros para ler em 2023. A trama da autora Sarah Adams chega às livrarias em janeiro pela Intrínseca e traz o personagem Bree Camden, que está totalmente apaixonada por um amigo de longa data.

Ela quer ficar com Nathan, no entanto, não consegue revelar seus sentimentos para o jogador de futebol americano. O problema é que após uma bebedeira, ela acaba contando segredos que não devia para uma jornalista de fofoca.

Autor: Sarah Adams

Editora: Intrínseca

Lançamento: 13 de janeiro de 2023

Marketing do Amor | Gênero romance

Assim como Uma canção de Amor e Ódio, Marketing do Amor é outro romance para quem busca por histórias LGBTQIA+. A trama segue Thiago, um brasileiro que trabalha como diretor de arte na Agência Brilho e o estrangeiro Vlado.

A dupla se conhece em uma festa junina e se envolve rapidamente. Porém, Thiago não fazia ideia que sua Agência seria vendida para uma multinacional e que Vlado se tornaria seu novo chefe. Os dois resolvem colocar fim ao romance e ter um relacionamento apena professional, mas a tarefa não será fácil.

Autor: Renato Ritto

Editora: Intrínseca

Lançamento: 26 de janeiro de 2023

Quando os Pássaros Voltarem | Gênero dramas

Nesta obra de Fernando Aramburu, a trama segue Tono, que já se sente cansado do mundo. Ele tem uma saúde de ferro e é professor de ensino médio, mas não chega nada de bom em seu futuro. Por isso, ele escolhe que irá morrer voluntariamente no dia 31 de julho do ano seguinte e que irá resolver suas pendências antes de partir. Ele começa a lidar com tudo que precisa resolver antes de sua morte e acaba em um caminho cheio de lições.

Autor: Fernando Aramburu

Editora: Intrínseca

Lançamento: 20 de janeiro de 2023

Os Oito Vestidos Dior | Gênero dramas

Os Oito Vestidos Dior é outro romance na lista de livros para ler em 2023. De Jade Beer, a trama segue Lucille, que ama sua avó Sylvie. Certo dia, a idosa pede ajuda da neta para recuperar um inestimável vestido Dior em Paris. A jovem fica surpresa com a aventura, mas topa o desafio. No entanto, ao longo do percurso, ela não esperava esbarrar em tantas revelações.

Autor: Jade Beer

Editora: Intrínseca

Lançamento: 20 de janeiro de 2023

Pageboy: A Memoir | Gênero biografia

Pageboy é o livro de memórias do ator trans Elliot Page. A obra será lançada simultaneamente nos Estados Unidos e Brasil em junho de 2023. O título brasileiro ainda não foi revelado pela emissora. No livro, Elliot relata sua trajetória no cinema e televisão, detalhes da vida pessoal e insights sobre Hollywood, saúde mental e relacionamentos.

Autor: Elliot Page

Editora: Intrínseca

Lançamento: junho de 2023

Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As memórias do astro de Friends | Gênero biografia

Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As memórias do astro de Friends é o livro de memórias do ator Matthew Perry, o eterno Chandler Bing da série Friends. O livro acabou de ser lançado e traz as histórias de bastidores da amada série de comédia e a vida pessoal do astro norte-americano.

Autor: Matthew Perry

Editora: BestSeller

Lançamento: 3 de janeiro de 2023

O Restaurador de Rostos | Gênero biografia

O Restaurador de Rostos traz uma história real relatava pela autora Lindsey Fitzharris, responsável pelo livro Medicina dos Horrores. A obra segue a história de Harold Gillies, um médico pioneiro na cirurgia plástica que mudou a vida de muitos homens desfigurados após a Primeira Guerra Mundial.

Autor: Lindsey Fitzharris

Editora: Intrínseca

Lançamento: 27 de fevereiro de 2023

O que Sobra é um dos livros para ler em 2023 se você gosta de Família Real | Gênero biografia

O que Sobra é um dos livros para ler em 2023 de quem é interessado nos bastidores da família real britânica e em especial o príncipe Harry, que recentemente também ganhou um documentário na Netflix ao lado de Meghan Markle. Neste livro do selo Objetiva da editora Companhia das Letras, o príncipe se abre sobre os eventos que marcaram sua vida.

Autor: Príncipe Harry

Editora: Objetiva

Lançamento: 10 de janeiro de 2023

As Margens e o Ditado é um dos livros para ler em 2023 entre os fãs de Elena Ferrante | Gênero biografia

Uma das principais autoras da atualidade, Elena Ferrante traz um livros sobre a arte de escrever. Em As Margens e o Ditado, da editora Intrínseca, a obra traz breves ensaios em que Ferrante discute sua jornada no mundo da escrita, além de revelar influências e obstáculos.

Autor: Elena Ferrante

Editora: Intrínseca

Lançamento: 4 de janeiro de 2023

Boa garota nunca mais: Manual de assassinato para boas garotas (vol. 3) | Gênero Suspenses

Manual de Assassinato para Boas Garotas é uma série de livros que tem conquistando o público de suspense e mistério desde sua chegada no Brasil, em março de 2022. O segundo volume da série saiu em outubro do ano passado e agora o público leitor irá poder conferir o terceiro capítulo desta saga, a partir do dia 9 de janeiro.

Nesta obra, a autora Holly Jackson traz a personagem Pip prestes a ir para a faculdade. Porém, ela continua assombrada pela sua investigação mais recente. Após uma série de eventos estranhos, ela percebe que está sendo perseguida e terá que usar seu fato de detetive amadora para resolver mais um caso.

Autor: Holly Jackson

Editora: Intrínseca

Lançamento: 9 de janeiro de 2023

O Retiro | Suspenses

Outro suspense que chega às livrarias em 2023 é O Retiro, de Sarah Pearse. O livro será lançado em fevereiro e traz uma trama cheia de mistério em um retiro que deveria ser de bem-estar em uma ilha costeira na Inglaterra. Porém, o problema é que a ilha é conhecida como Pedra da Morte e tem um passado muito sombrio, que já abrigou até assassinatos de um serial killer.

Autor: Sarah Pearse

Editora: Intrínseca

Lançamento: 1 de fevereiro de 2023

