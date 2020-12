Lives de Ano Novo (31/12) tem Kiss, Luan Santana e Barões da Pisadinha

Bem eclética! Assim será a internet para quem acompanha as tradicionais lives de música que, na pandemia do novo coronavírus, se tornaram uma prática de divulgação do trabalho de artistas de todo o mundo, como a banda kiss e o o cantor Luan Santana. No último dia do ano, as lives de Ano Novo vão de hard rock a sertanejo universitário.

Lives de Ano Novo (31/12/2020) – Banda Kiss

A veterana banda de rock, Kiss, anunciou que transmitirá ao vivo um show na véspera de Ano Novo. A apresentação começará às 15h no horário de Brasília e será transmitida online no FITE – um canal premium de streaming pay-per-view – por US$ 39,99, o equivalente a R$ 207.

A banda promete uma apresentação com pirotecnia e efeitos visuais – que podem realmente configurar o maior livestream de todos os tempos – diretamente de Dubai, nos Emirados Árabes, com uma transmissão com mais de 50 câmeras e ângulos de 360 graus.

Clique aqui para acessar a Live do Kiss.

Lives de Ano Novo – David Guetta

O DJ fará sua última apresentação de 2020 e complementa as Lives de Ano Novo. David Guetta é um músico francês, de ascendência belga e judaico-marroquina, vencedor de 2 Grammy Awards, atuando no gênero de música eletrônica, sendo produtor musical e DJ.

horário: 19h45 (horário de Brasília)

Onde assistir: no canal do DJ no Youtube (clique aqui).

Luan Santana, Bruno e Marrone e Barões da Pisadinha

Convidado pela Brahma, o cantor Luan Santana realiza junto de Bruno e Marrone e o grupo Barões da Pisadinha a live Virada Brahma. A transmissão que inclui na lista das Lives de Ano novo será gratuita e estará disponível no canal do Youtube do cantor a partir das 22h (horário de Brasília).

horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: Clique aqui para acessar a Live de Luan Santana.