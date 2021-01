Luciano Huck deve deixar Globo e concorrer à presidência em 2022

A saída de Faustão não vai ser o único desfalque da Globo em 2021. De acordo com a coluna Radar, da Veja, Luciano Huck deve anunciar sua saída da emissora no meio deste ano para disputar as eleições presidenciais de 2022. O contrato do global vence este ano, já que ele foi renovado em 2015.

Luciano Huck e a política

A candidatura do apresentador já estava sendo cotada há algum tempo. E agora, segundo a coluna, teria se confirmado.

Huck deve se filiar ao Democratas, mesmo partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ainda segundo a coluna, Huck já teria um nome para completar sua chapa, seria Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul. Embora esteja em um partido da direita política, Huck já se mostrou um opositor de Jair Bolsonaro (sem partido). O apresentador faz várias críticas ao presidente e sua postura em suas redes sociais.

Estamos pagando um preço muito alto pela desorganização, descoordenação, falta de planejamento e negacionismo deste governo em relação a pandemia. O Brasil segue no fim da fila da vacinação. pic.twitter.com/X92BBMK33z — Luciano Huck (@LucianoHuck) January 25, 2021

Globo se pronunciou

Em 2019, a Globo emitiu uma nota afirmando que se Huck ingresse na carreira política deveria se desligar da emissora. Também não poderia voltar depois do processo eleitoral. O programa comandado por Luciano Huck o “Caldeirão do Huck” está no ar há 20 anos nas tardes de sábado.

Diante das especulações de que seria candidato, a Globo o procurou para saber se de fato ele concorreria à Presidência e enfatizar que, se assim fosse, teria de se submeter às regras da emissora, segundo as quais a vida político-partidária é incompatível com a permanência nos quadros da Globo, mesmo depois do processo eleitoral. Tais regras estão em vigor e são válidas para todos os talentos da emissora. E visam a resguardar a postura de completa isenção da Globo. Na conversa, como a emissora esperava, Luciano Huck foi franco, correto e aderente às regras mencionadas”, disse o canal ao jornalista Tales Faria, do UOL.