Faustão sai da Globo: entenda o motivo da decisão

Após de 32 anos, Fausto Silva, 70 anos, anunciou que não vai renovar seu contrato com a Rede Globo e deixará de comandar o “Domingão”. Faustão sai da Globo ainda este ano, assim, o programa permanece na grade da emissora até o final do ano de 2021. As informações são da coluna de Flávio Ricco, no R7 Entretenimento e do jornalista Léo Dias.

A globo ainda vai decidir se vai manter o “Domingão” no ar ou se vai encerrar o programa após a saída definitiva de Fausto Silva. Ainda segundo a coluna, Ricardo Waddington, hoje diretor de Entretenimento, ofereceu ao Fausto um programa nas noites de quinta-feira, a partir de uma nova ideia que, juntos, pudessem desenvolver, considerando público, dia e horário diferentes. Contudo, o apresentador decidiu que não iria aceitar a proposta.

Por que Faustão quer sair da Globo?

Não se sabe o motivo exato de sua saída, apenas que as partes decidiram não renovar o contrato para os próximos anos. A informação até aqui é de que Faustão pretende conversar com outras emissoras e plataformas de streaming. “Afinal, serão 32 anos de casa, com muitas conquistas, prêmios e o reconhecimento de um trabalho muito bem feito”, disse ao R7.

Já Léo Dias indica que a Globo já teria reduzido bastante os salários dos apresentadores da emissora por conta da crise de 2020. Faustão é dono do maior salário da Globo, cerca de 5 milhões.

Na despedida do Domingão do Faustão, a produção já prepara uma edição especial da Dança dos Famosos com “todos os melhores da história”. A atração deve ir ao ar até junho de 2021.

Domingão do Faustão

Quando entrou no ramo do entretenimento, o apresentador tinha uma carreira como jornalista esportivo. Depois Fausto Silva estreou na televisão com o “Perdidos na Noite”, programa que passava nas noites de sábado. Como chamou a atenção por seu humor e descontração, o apresentador continuou na área. Em 26 de março de 1989, após negociar direta com o Boni, ele estreou o “Domingão do Faustão” nas tarde de domingo na TV Globo. A ideia era buscar um entretenimento que competisse em audiência com o programa do Silvio Santos, que passa no mesmo dia.

Ao longo dos anos, o programa do Faustão se tornou reconhecido e um dos símbolos da Rede Globo.