5 lugares para passar o Revéillon de 2026 de graça

Reunimos as principais festas do Brasil, incluindo Copacabana

Escrito por Anny Malagolini
lugares para passar o Revéillon Foto: Wenht/ Getty Images

As principais capitais e destinos turísticos do Brasil já divulgaram suas atrações para o Réveillon 2026, com shows em Copacabana, festa ampliada na Avenida Paulista, grandes nomes no Festival Virada Salvador e programações especiais em Florianópolis e Foz do Iguaçu. As cidades se preparam para receber milhares de visitantes em uma das noites mais aguardadas do ano.

Copacabana

O tradicional réveillon de Copacabana terá uma programação marcada por grandes shows. Gilberto Gil abre a noite às 20h, com uma apresentação especial e participação de um convidado ainda não revelado. Em seguida, João Gomes retorna ao Rio com seus maiores sucessos.

No momento da virada, quem assume o palco é Alok, comandando um set que deve embalar o público até o amanhecer, mantendo a orla de Copacabana como um dos cenários mais emblemáticos do país na noite de Ano-Novo.

Avenida Paulista

A Prefeitura de São Paulo confirmou que o Réveillon da Avenida Paulista será o maior já realizado, com 14 horas de música. A contagem regressiva ficará sob o comando de Simone Mendes.

O evento também terá shows de Ana Castela, João Gomes, Belo e da dupla Maiara e Maraísa. Além da festa da virada, a avenida ganha destaque na programação de Natal, com 290 arcos luminosos formando um túnel, iluminação no Parque Trianon e apresentações no vão livre do Masp.

Foz do Iguaçu

Em Foz do Iguaçu, hotéis e resorts montaram programações especiais para quem quer passar a virada próximo às Cataratas. As opções incluem ceias temáticas, shows ao vivo, festas privadas e pacotes completos para famílias e casais.

Salvador

A capital baiana confirmou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026, anunciada durante coletiva realizada no Hotel Wish.

Entre as atrações que passam pela Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, estão Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião e outros nomes de destaque. Edson Gomes também integra a grade.

O evento será realizado entre os dias 27 e 31 de dezembro e deve movimentar a economia da capital, reconhecida por promover um dos maiores réveillons do Brasil.

Florianópolis

Florianópolis terá Dilsinho como atração principal da virada na Beira-Mar Continental. A programação do Réveillon 2026 inclui ainda outros shows gratuitos.

Na Beira-Mar Norte, o destaque será o grupo Raça Negra, que comanda o palco e promete reunir um grande público em uma das regiões mais tradicionais da cidade.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

