Maisa deixa o SBT após 13 anos; entenda o que aconteceu

A jovem foi descoberta com apenas 3 anos de idade ao participar do Programa Raul Gil. O talento de se expressar fez com que ela fosse notada pelo SBT, que dois anos depois a contratou para apresentar, com apenas 5 anos, para ser uma das apresentadoras do ‘Bom Dia & Cia’, ‘Sábado Animado’ e ‘Domingo Animado’.

Maisa, de 18 anos, vai deixar o SBT após 13 anos . A atriz e apresentadora decidiu não renovar seu contrato no canal de Silvio Santos, que vencerá em outubro. De acordo com a emissora, a decisão foi tomada por conta de novos projetos da apresentadora.

A jovem ainda cumprirá seus compromissos com o canal, como a parceria do SBT com o Teleton. Além de participações em programas da casa, como ‘Programa Silvio Santos’ e ‘Domingo Legal’.

Trajetória no SBT

Em 2011, deixou os programas para estrear como atriz em ‘Carrossel’. Também foi estrela de filmes, como ‘Tudo por Um Popstar’ e ‘Cinderela Pop’, e desde 2019, comanda o ‘Programa da Maisa’ no SBT. Formou-se em 2017 no ensino médio, e namora com Nicolas Arashiro.

Veja o comunicado do SBT sobre a saída de Maisa

O SBT informa que, após 13 anos de emissora, a apresentadora Maisa comunicou a emissora sobre a não renovação de seu contrato, que vence em Outubro. Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora.

A decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maisa tem vontade de fazer. Sua parceria com a emissora continua através do Teleton e participações especiais nos programas da casa, como Programa Silvio Santos, Domingo Legal, projetos digitais, entre outros. Será o início de um novo ciclo na vida de Maisa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam à apresentadora ainda mais sucesso e realizações em seus novos caminhos.