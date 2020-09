Eliana comentarista? Apresentadora vai comentar Libertadores no SBT

A internet amanheceu nesta quarta (30) com a notícia de que a apresentadora Eliana seria comentarista de Flamengo x Del Valle. Com vários ‘memes’, a notícia se espalhou, mas a assessoria da emissora explicou o ocorrido.

Na manhã desta quarta-feira (30) a internet acordou enlouquecida com a suposta notícia de que a apresentadora do SBT, Eliana, comentaria o duelo entre Flamengo e Independiente Dell Valle, às 21h30, válido pela quinta rodada da Libertadores. Mas, na verdade, não é bem isso que irá ocorrer.

De acordo com a assessoria da emissora, Eliana participará do quadro ‘Torcedor SBT’, durante a transmissão do jogo River Plate x São Paulo FC. Ao lado do narrador Téo José e dos comentaristas Mauro Beting e Edmílson, a apresentadora estará como convidada especial nos estúdios de São Paulo.

“Não estarei como torcedora do São Paulo. Serei uma convidada para falar da paixão do futebol em casa, pois todos lá são São Paulinos”, disse a apresentadora.

Ratinho também já foi escalado pelo SBT

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vale lembrar que na semana passada o apresentador Ratinho participou do jogo do Palmeiras no mesmo quadro.

Na ocasião, o apresentador até arriscou algumas análises dos jogos, entretanto a atitude fez a internet delirar de ‘memes’.

De acordo com a assessoria da emissora de Silvio Santos, o ‘Torcedor SBT’ não é um comentarista. Como o próprio nome diz, ele acompanha de fora a transmissão e torce, trazendo a visão mais emocional e de alegria de um torcedor na sua casa, para dentro do estúdio pré, intervalo e no final da partida.

Onde assistir aos jogos?

O SBT transmite River Plate x São Paulo FC para a capital e estado de São Paulo, Porto Alegre, Recife (TV Jornal), Belo Horizonte (TV Alterosa), Curitiba e Maringá (Rede Massa).

Entretanto para o restante do Brasil, a emissora transmite Flamengo x Ind. Del Valle, com narração de Luiz Alano e comentários de Eugênio Leal e Junior Baiano.

Jogos de quarta-feira da Libertadores (30)