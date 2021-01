Eficácia da Coronavac gera onda de memes; veja os melhores

Diante da aprovação da eficácia da Coronac, os internautas aproveitaram para encher as redes sociais de memes em referência a chance de vacinação contra a covid-19 no Brasil. Elogios a Doria e aos pesquisadores do Butantã renderam as primeiras montagens; veje os memes da Coronavac.

VEJA: Vacina no Brasil tem eficácia de 78%, aponta estudo

Quando começa a vacinação contra Covid-19 em São Paulo?

Segundo o governador do estado de São Paulo, João Doria, o início da vacinação já tem data para começar. No dia 25 de janeiro, os primeiros brasileiros começarão a ser vacinados contra o vírus da Covid-19.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Também de acordo com o plano estadual detalhou, a vacinação deve ocorrer de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 22 h. Além disso, nos sábados, domingos e feriados das 7h às 17h.

Primeiramente, 9 milhões de pessoas devem ser vacinadas no estado de São Paulo. Segundo o governo, são duas doses, portanto, serão 18 milhões de doses para a 1ª fase.

Quem recebe a vacina na 1ª fase?

Para começar, idosos de mais de 60 anos, profissionais da saúde, quilombolas e indígenas serão prioridade na vacinação.

O secretário da Saúde do estado, Jean Gorinchteyn, ainda detalhou em seu anúncio: “Lembrando que os trabalhadores da área da saúde serão médicos, enfermeiros, mas também toda aquela população que trabalha dentro das unidades hospitalares e que nós realmente precisamos que eles continuem com saúde para não serem afastados em decorrência dessa doença.”

N anúncio foi informado que além dos 5.200 postos de vacinação, o número irá dobrar par 10 mil. Neste sentido, serão inclusas escolas, quartéis da PM, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias, além de um sitema de drive-thru.

Memes da Coronavac

Enquanto isso não acontece, os internautas não perderam tempo e começaram a falar sobre o assunto. Apesar de muitos serem contra o plano de ação do governo de São Paulo, alegando que não tomariam, outros não apenas são à favor, como se divertiram com os famosos memes na internet. Os internautas que querer tomar a vacina brincaram sobre a espera.

Sem deixar passar a fala do presidente Jair Bolsonaro, muitos brincaram sobre “virar jacaré”. “Se tomar vacina e virar jacaré não tenho nada a ver com sso”, disse o político em evento, em Porto Seguro, na Bahia.

todo mundo depois de tomar a vacina pic.twitter.com/8JAdF2t2S8 — furtado 🕸 (@euamandafurtado) January 7, 2021

CAPITÃO VACINA KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/xR3Ap9hMR5 — Canário Vascaíno 🇧🇷⚛️ (@CanarioVascaino) January 7, 2021

Vai chegar o dia que eu vou botar meu look na cama pra me arrumar e ir tomar a vacina pic.twitter.com/k1zg3SeUB9 — Vanessa Gomes (@vanessagl2) January 7, 2021

assim de saúde esperando a vacina pic.twitter.com/jgnfRA2bGu — MEMES UFTM (@uftmemes) January 7, 2021

e vamos de adolescentes falsificando o rg pra receber a vacina https://t.co/0PjzLKjluB — luscas (@luscas) January 7, 2021

Chegando na fila de vacinação pic.twitter.com/6mFyi0ATWv — Vera Holtz (@veraholtzirreal) January 7, 2021

vacina hoje e amanhã começa a sair os primeiros participantes do bbb o brasileiro nunca foi tao feliz pic.twitter.com/ksg3bVvzAb — heroina do lixo (@heroinadolixo) January 7, 2021

se o Doria conseguir vacinar todo mundo pic.twitter.com/5SmYD6YyOf — detremura VACINA JÁ 💉 (@detremura) January 7, 2021

Eu em qualquer festa dps de tomar a vacina#vemvacina pic.twitter.com/2QjrTw5ZuN — 𝕮𝖆𝖗𝖑𝖔𝖘 (@iamcxrlos) January 7, 2021

adianto que se eu virar um jacaré dps da vacina eu vou ser a cuca — mily & moly (@milymonstra) January 7, 2021

eu saindo do postinho depois de finalmente tomar a vacina pic.twitter.com/G0q4VOig93 — bruno (@brunorahall) January 7, 2021

Vacina contra Covid-19: 1º lote em SP