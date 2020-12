250 anos de Beethoven: história e principais composições

Há exatos 250 anos, o compositor Ludwig Van Beethoven nasceu em Bonn, Alemanha. Certamente, um dos artistas mais importantes para a música ocidental, Beethoven compôs diversas obras impactantes que reverberam até hoje em toda a cultura mundial.

Por isso, com o objetivo de celebrar a importante obra do compositor, contamos sua história e separamos algumas de suas principais composições para você saber mais sobre Beethoven.

Qual é a história de Ludwig Van Beethoven?

Beethoven é um dos grandes gênios da música clássica, mas nem sempre foi bem-sucedido em sua vida. Aos 13 anos, precisou arranjar diversos empregos para sustentar sua casa, pois seu pai era um alcoólatra. A maioria desses empregos de Bethoven eram ligados à música, algo que o levou ao encontro do conde Ferdinand Ernst von Waldstein, um nobre que decidiu investir no talento musical do jovem.

Como resultado, o conde Waldstein enviou Beethoven para Viena com o objetivo de desenvolver seus dotes em aulas com Joseph Haydn, outro compositor clássico. Acredita-se que neste período, Beethoven também teve algumas lições com Mozart, mas historiadores debatem tal informação.

Embora fosse grosseiro e dono de um difícil temperamento, Beethoven conquistou cada vez mais espaço nos nobres salões de música de Viena. Na mesma época, com 26 anos, começou a desenvolver uma surdez progressiva e ponderou encerrar com sua vida, pois a doença poderia ser um obstáculo para sua música. “Era-me impossível dizer às pessoas: ‘fale mais alto, grite, porque sou surdo’. Como eu podia confessar uma deficiência do sentido que em mim deveria ser mais perfeito que nos outros, um sentido que eu antes possuía na mais alta perfeição?”, confessou Beethoven em uma carta a seus irmãos.

Mesmo assim, o compositor decidiu seguir com sua vida e a compor grandiosas obras (sinfonias, concertos e sonatas para diversos instrumentos). Contudo, a surdez de Beethoven foi piorando junto com sua qualidade de vida – ele passava as noites bebendo e arranjando brigas. Surpreendentemente, ao mesmo tempo que sua vida se esgotava, o compositor ficava cada vez mais criativo e único; entende-se que sua surdez o libertou de convenções musicais e o deu uma visão mais abstrata da música.

Infelizmente o músico morreu de cirrose aos 56 anos, mas conseguiu finalizar sua maior obra, a Nona Sinfonia.

Quais são suas principais composições?

Pontuar as principais composições de Beethoven é uma tarefa muito inglória, afinal a produção do compositor foi muito vasta em sua vida. Contudo, é possível citar algumas de suas melodias que até hoje são ouvidas (seja em filmes, séries ou até em espera de ligações telefônicas).

Nona Sinfonia de Beethoven

Certamente, a Nona Sinfonia de Beethoven é a maior realização do compositor. Com mais de uma hora de duração, a obra possui momentos calmos e outros repletos de energia. Sua melodia é uma das mais memoráveis de música clássica e é imprescindível para qualquer amante de músicas orquestrais.

Sonata ao Luar

Sem dúvidas, outra composição atemporal de Ludwig Van Beethoven é a Sonata ao Luar. O piano em seu primeiro movimento é recheado de drama. Contudo, a Sonata evolui para outros dois movimentos: um alegre e outro rápido e agitado. É uma obra importante que revela as diferentes facetas de Beethoven.

Para Elise

Esta bagatela para piano é uma das músicas “românticas” mais conhecidas em todo mundo. Sua melodia já apareceu em episódios de Simpsons, dispositivos PABX e caminhões de gás, mas isso não tira o mérito da bela melodia de Beethoven. Historiadores defendem que o compositor criou esta obra para homenagear Therese Malfatti, a quem Beethoven pediu em casamento.