A premiação do Grammy 2021, que deveria acontecer em 31 de janeiro, deve ser adiada para o mês de março de acordo com o jornal The New York Times e a revista Rolling Stone. O motivo é o novo aumento nos casos de Covid-19 nos Estados Unidos, onde acontece o evento.

Por que o Grammy 2021 será adiado?

Os veículos não divulgaram as fontes da informação, mas afirmam que o Grammy 2021 deve ser adiado pela Recording Academy, responsável pelo evento, e que a nova data pode ser durante o mês de março deste ano.

Entretanto nada foi definido até o momento, e a organização do Grammy 2021 sequer se pronunciou oficialmente a respeito do adiamento ou na da cerimônia de premiação, marcada para o fim deste mês.

A entrega dos prêmios do Grammy 2021 seria realizada na cidade de Los Angeles, com apresentação do humorista Trevor Noah. Esta será a 63ª edição do prêmio, que contempla grandes nomes da música mundial.

Os detalhes de como a cerimônia seria conduzida levando em consideração o distanciamento social em vigor ainda não haviam sido divulgados, mas tudo indica que o evento seria conduzido ao vivo e com número restrito de convidados.

Em 2020, outra grande premiação do mundo das artes foi adiada por conta da pandemia do coronavírus: o Oscar, maior prêmio do cinema mundial, anunciou a transferência de data de 28 de fevereiro para 25 de abril.

Artistas indicados ao 63ª Grammy

Os artistas indicados ao Grammy 2021 foram anunciados em novembro de 2020, com destaque para grandes nomes do pop como Beyoncé, e principiantes que fizeram sucesso durante o ano da pandemia, como foi o caso de Dua Lipa.

Dentre os brasileiros indicados estão Chico Pinheiro e Bebel Gilberto nas categorias álbum de jazz e álbum de música global, respectivamente.