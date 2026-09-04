Música

Horário do show Foo Fighters no Rock in Rio hoje e setlist

Banda de Rock liderada por ex-Nirvana é a última do primeiro dia

Escrito por Anny Malagolini
Que horas começa o show do Foo Fighters Foto: reprodução
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Começa nessa sexta-feira, 4 de setembro, o Rock in Rio 2026. As apresentações no palco Mundo, o principal do evento, começa às 15h e vão até a madrugada, com o show mais esperado do dia: Foo Fighters. A boa notícia para o público de casa é que dá para assistir ao vivo.

Que horas começa o show do Foo Fighters

O show do Foo Fighters no Rock in Rio 2026 será uma das principais atrações do festival nesta sexta-feira (4). A banda sobe ao palco à 0h05 de sábado (5), na madrugada de sexta para sábado.

Confira abaixo o possível set lista da banda de Dave Grohl:

  • All My Life
  • The Pretender
  • Times Like These
  • Rope
  • Stacked Actors
  • My Hero
  • Learn to Fly
  • These Days
  • Walk
  • This Is a Call
  • No Son of Mine
  • Wheels
  • Marigold
  • Big Me
  • La Dee Da
  • Run
  • Invincible / Seven / One Headlight / Manimal / Tap Dancing in a Minefield
  • Monkey Wrench
  • Breakout
  • The Sky Is a Neighborhood
  • Aurora
  • Best of You
  • Exhausted
  • Everlong

Line-up do Rock in Rio nesta sexta-feira (4)

Palco Mundo

16h40 — Nova Twins
19h — The Hives
21h20 — Rise Against
0h05 — Foo Fighters
Palco Sunset
15h30 — Di Ferrero
17h50 — Detonautas convidam Biquini
20h10 — Hot Milk
22h45 — Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

New Dance Order

21h05 — Cat Dealers
22h30 — Atkö
0h — Giu x Carola
1h30 — Steve Angello

Espaço Favela

15h — GBZ7N
16h50 — Hitmaker
19h10 — Rodrigo do CN

Palco Supernova
14h30 — Chady
16h — Rock in Gil com Larissa Luz
18h — Venere Vai Venus
20h10 — Diogo Defante

Palco Global Village

15h — Giovana Moraes
16h50 — Leela
19h10 — Paulinho Moska

Assistir os shows online

Veja a lista completa de onde você pode assistir este Festival.

Rock in Rio na Globo

A emissora passa durante a madrugada os melhores momentos do festival. Isso significa que a transmissão dos shows não ocorrerá ao vivo, mas é de graça.

Globoplay

1 – Acesse o site no navegador ou baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

2 – Na página inicial, clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

3 – Coloque seu e-mail e senha para entrar na plataforma. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro. Também é possível acessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple.

5- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.

Multishow

O canal exibe os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset na íntegra a partir das 15h15, horário de Brasília. A transmissão segue até o final do último show.

Claro TV – 42 e 542 (HD)
Net – 42 e 542 (HD)
Oi TV – 42 e 542 (HD)
SKY – 42 e 442 (HD)
Vivo – 42 e 822 (HD)

Bis

O canal exibe os shows do palco New Dance Order, de música eletrônica, e o Espaço Favela. Os apresentadores também fazem entrevistas com os artistas convidados e mostram os bastidores das apresentações na Cidade do Rock. A transmissão começa às 18h45.

Claro – Canal 120 / 620 (HD)
Oi – Canal 131 (HD)
Sky – Canal 160 / 560 (HD)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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