Banda de Rock liderada por ex-Nirvana é a última do primeiro dia

Horário do show Foo Fighters no Rock in Rio hoje e setlist

Horário do show Foo Fighters no Rock in Rio hoje e setlist

Começa nessa sexta-feira, 4 de setembro, o Rock in Rio 2026. As apresentações no palco Mundo, o principal do evento, começa às 15h e vão até a madrugada, com o show mais esperado do dia: Foo Fighters. A boa notícia para o público de casa é que dá para assistir ao vivo.

Que horas começa o show do Foo Fighters

O show do Foo Fighters no Rock in Rio 2026 será uma das principais atrações do festival nesta sexta-feira (4). A banda sobe ao palco à 0h05 de sábado (5), na madrugada de sexta para sábado.

Confira abaixo o possível set lista da banda de Dave Grohl:

All My Life

The Pretender

Times Like These

Rope

Stacked Actors

My Hero

Learn to Fly

These Days

Walk

This Is a Call

No Son of Mine

Wheels

Marigold

Big Me

La Dee Da

Run

Invincible / Seven / One Headlight / Manimal / Tap Dancing in a Minefield

Monkey Wrench

Breakout

The Sky Is a Neighborhood

Aurora

Best of You

Exhausted

Everlong

Line-up do Rock in Rio nesta sexta-feira (4)

Palco Mundo

16h40 — Nova Twins

19h — The Hives

21h20 — Rise Against

0h05 — Foo Fighters

Palco Sunset

15h30 — Di Ferrero

17h50 — Detonautas convidam Biquini

20h10 — Hot Milk

22h45 — Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

New Dance Order

21h05 — Cat Dealers

22h30 — Atkö

0h — Giu x Carola

1h30 — Steve Angello

Espaço Favela

15h — GBZ7N

16h50 — Hitmaker

19h10 — Rodrigo do CN

Palco Supernova

14h30 — Chady

16h — Rock in Gil com Larissa Luz

18h — Venere Vai Venus

20h10 — Diogo Defante

Palco Global Village

15h — Giovana Moraes

16h50 — Leela

19h10 — Paulinho Moska

Assistir os shows online

Veja a lista completa de onde você pode assistir este Festival.

Rock in Rio na Globo

A emissora passa durante a madrugada os melhores momentos do festival. Isso significa que a transmissão dos shows não ocorrerá ao vivo, mas é de graça.

Globoplay

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Multishow

O canal exibe os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset na íntegra a partir das 15h15, horário de Brasília. A transmissão segue até o final do último show.

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Bis

O canal exibe os shows do palco New Dance Order, de música eletrônica, e o Espaço Favela. Os apresentadores também fazem entrevistas com os artistas convidados e mostram os bastidores das apresentações na Cidade do Rock. A transmissão começa às 18h45.

Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)