Horário do show Foo Fighters no Rock in Rio hoje e setlist
Banda de Rock liderada por ex-Nirvana é a última do primeiro dia
Começa nessa sexta-feira, 4 de setembro, o Rock in Rio 2026. As apresentações no palco Mundo, o principal do evento, começa às 15h e vão até a madrugada, com o show mais esperado do dia: Foo Fighters. A boa notícia para o público de casa é que dá para assistir ao vivo.
Que horas começa o show do Foo Fighters
O show do Foo Fighters no Rock in Rio 2026 será uma das principais atrações do festival nesta sexta-feira (4). A banda sobe ao palco à 0h05 de sábado (5), na madrugada de sexta para sábado.
Confira abaixo o possível set lista da banda de Dave Grohl:
- All My Life
- The Pretender
- Times Like These
- Rope
- Stacked Actors
- My Hero
- Learn to Fly
- These Days
- Walk
- This Is a Call
- No Son of Mine
- Wheels
- Marigold
- Big Me
- La Dee Da
- Run
- Invincible / Seven / One Headlight / Manimal / Tap Dancing in a Minefield
- Monkey Wrench
- Breakout
- The Sky Is a Neighborhood
- Aurora
- Best of You
- Exhausted
- Everlong
Line-up do Rock in Rio nesta sexta-feira (4)
Palco Mundo
16h40 — Nova Twins
19h — The Hives
21h20 — Rise Against
0h05 — Foo Fighters
Palco Sunset
15h30 — Di Ferrero
17h50 — Detonautas convidam Biquini
20h10 — Hot Milk
22h45 — Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
New Dance Order
21h05 — Cat Dealers
22h30 — Atkö
0h — Giu x Carola
1h30 — Steve Angello
Espaço Favela
15h — GBZ7N
16h50 — Hitmaker
19h10 — Rodrigo do CN
Palco Supernova
14h30 — Chady
16h — Rock in Gil com Larissa Luz
18h — Venere Vai Venus
20h10 — Diogo Defante
Palco Global Village
15h — Giovana Moraes
16h50 — Leela
19h10 — Paulinho Moska
Assistir os shows online
Veja a lista completa de onde você pode assistir este Festival.
Rock in Rio na Globo
A emissora passa durante a madrugada os melhores momentos do festival. Isso significa que a transmissão dos shows não ocorrerá ao vivo, mas é de graça.
Globoplay
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Multishow
O canal exibe os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset na íntegra a partir das 15h15, horário de Brasília. A transmissão segue até o final do último show.
Claro TV – 42 e 542 (HD)
Net – 42 e 542 (HD)
Oi TV – 42 e 542 (HD)
SKY – 42 e 442 (HD)
Vivo – 42 e 822 (HD)
Bis
O canal exibe os shows do palco New Dance Order, de música eletrônica, e o Espaço Favela. Os apresentadores também fazem entrevistas com os artistas convidados e mostram os bastidores das apresentações na Cidade do Rock. A transmissão começa às 18h45.
Claro – Canal 120 / 620 (HD)
Oi – Canal 131 (HD)
Sky – Canal 160 / 560 (HD)