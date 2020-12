Live de Alok terá tecnologia usada no filme Star Wars

Após parar o Brasil e o condomínio de luxo onde mora em São Paulo, Alok vai promover uma nova live especial neste sábado (19). O evento, que contará com uma estrutura em 4D interativa, a mesma usada nas filmagens do filme Star Wars, será transmitido pelo Multishow, canal por assinatura do Grupo Globo.

Eleito o quinto melhor DJ do mundo pela DJ Mag, famosa revista mensal britânica especializada em música eletrônica, Alok promete fazer jus ao título. Isso porque, o evento que acontecerá em um galpão de São Paulo, contará com um laser superpotente. No entanto, artista não deu detalhes de como toda a tecnologia vai incrementar a sua performance.

Como assistir a live?

A live especial de final de ano do Alok será realizada no sábado, 19, às 21h, no Youtube do artista.

Nascimento da filha de Alok

No início de dezembro, Alok se tornou pai pela segunda vez. Romana Novais, esposa do DJ, deu à luz Raika, em um parto de emergência após 32 semanas. A bebê de duas semanas está em uma UTI, sendo acompanhada por uma equipe médica de um hospital particular.

Na tarde de quinta-feira (17), Alok e Romana reencontraram a filha pela primeira vez após o nascimento. “Depois de 13 ou 14 dias, a Romana pode encontrar a Raika. Foi um encontro muito lindo”, disse ele. “Eu fiquei um pouco perdido no tempo espaço, pra mim foi anteontem tudo, mas já tem 14 dias que tudo aconteceu”.

Logo em seguida, Alok, que foi diagnosticado com Covid-19 e sua esposa, que também foi contaminada pela doença, relembrou a fase difícil que fez Raika vir ao mundo antes do previsto de forma prematura. “Foi tudo muito rápido. Estava tudo bem, testamos positivo para Covid-19 juntos. Fizemos exames na Raika e na Romana, e estava tudo tranquilo. Dois dias depois, às 7 da noite, ela começou a sentir contração forte. 8h50 a Raika já tinha nascido. Foi extremamente rápido e assustador”, disse o artista, que agora celebra a saúda de toda a família.