O Sol voltou! Vitor Kley lança nova versão oficial do clipe no Youtube

Na tarde desta segunda-feira (21), o cantor Vitor Kley compartilhou uma nota de sua assessoria informando que o clipe do hit ‘O Sol’, havia sido retirado da plataforma do YouTube. Mas, ao que parece, tudo não passou de um marketing para uma marca de cerveja. Nesta noite, ele finalmente revelou o porquê, que o clipe da música de maior sucesso, havia sido retirado.

Versão clipe ‘O Sol’ de Vitor Kley

Para quem acompanhou a saga do desaparecimento do clipe no YouTube, já tem a resposta. Através da rede social do Instagram, o cantor contou que tudo não passou de uma estratégia para anunciar a parceria e o lançar a anunciar a nova versão do clipe na plataforma. “A cerveja ‘Sol’ pegou minha música emprestada porque agora ela é produzida com energia solar, então eles precisavam de todo o sol possível para começar o verão. E assim, em troca disso, a gente fez um clipe muito mais ensolarado, muito mais incrível, é claro, produzido com ajuda da energia solar, assim como a ‘Sol’.

Clipe oficial: O Sol (com mais SOL)

Famosos usam tag Cadê O Sol?

Após o cantor Vitor Kley anunciar o desaparecimento da música, as redes sociais bombardearam de perguntas e muitas delas usando a tag “Cadê O Sol”. Além de fãs da música e do cantor nas redes sociais, também houve muitos famosos que reagiram a estranha ausência do hit de sucesso. Como foi o caso da atriz e cantora Jeniffer Nascimento, que comentou e até fez um Stories deixando sua indignação quanto ao acontecimento inusitado. “Amigo não entendi nada! Minha música ritual de começar a semana! Eu quero “O Sol” de volta na minha mesa agora!”, escreveu ela usando a tag “CadeOSol”. Na resposta, o cantor escreveu: “Tô entendendo nada tb! cadê o sol”.

Além de Jeniffer, outros famosos notaram a ausência da canção na plataforma do YouTube e reagiram. O ator Bruno Gissoni questionou: “E aí irmão, cadê tua música no YouTube?”. Ao responder, o cantor apenas escreveu: “Tb não sei irmão, que doideira…” A cantora Ana Vilela, do hit de sucesso ‘Trem-Bala’, também não deixou a informação passar despercebida e até mostrou apoio ao colega de profissão. Ela escreveu: Meu Deus mano [com emoji de carinha triste] espero que tudo se resolva, se precisar de alguma ajuda tamo aí”.

O ator Bruno Gagliasso, a apresentadora Sabrina Sato, a cantora Claudia Leitte, a dupla Ana e Vitória, a atriz Isabella Santoni e mais artistas fizeram Stories na rede social do Instagram, se questionando: Cadê O Sol?, de Vitor Kley. As mensagens estão todas no perfil oficial do cantor.

Cadê O Sol? Relembre o sucesso

A música foi tão positiva, que ficou nos primeiros lugares das paradas de sucesso por muito tempo. Inclusive, percorreu a vida de muitas pessoas, com um som leve e ao mesmo divertido, sendo protagonista de momentos especiais dos ouvintes.