Paz no pop brasileiro? Anitta e Pabllo surgem em clipe com Luisa Sonza

O suspense acabou! Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza lançaram o clipe de “Modo Turbo” no dia 21 de dezembro e a internet não fala de outra coisa. A produção, inspirada em games e quadrinhos japoneses, custou em torno de R$ 1,5 milhão.

O clipe traz o trio simulando um game e abusa dos efeitos especiais: Luísa Sonza tem a “super força”, Anitta tem a “quicada atômica” e Pabllo Vittar tem a “multiplicação”. Com muita sensualidade e um figurino digno de mangá, o vídeo tem direção de de Rafinha RSQ e Rennan Da Penha.

Em entrevista coletiva, Anitta explicou que Renan mostrou a base da música e de cara gostou do som. “Aí eu falei: ‘nossa, essa é incrível’. Aí ele disse que era da Luisa Sonza e eu mandei mensagem pra ela e falei: ‘vamos chamar a Pabllo Vittar'”, explicou a cantora. “Quando a Anitta falou ‘bora fazer com a Pabllo’, eu disse: ‘agora, meu amor, estou indo'”, completouLuisa.

Anitta e Pabllo voltaram?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas o que também chamou a atenção do público foi a reaproximação de Anitta e Pabllo Vittar, que haviam rompido a amizade após o clipe “Na sua Cara”. O desentendimento das duas teve áudio de whatsapp exposto e até declaração polêmica durante um carnaval.

Pabllo e Anitta teriam brigado após gravar música e clipe de Sua Cara com a funkeira. De acordo com o jornalista Léo Dias, Pabllo foi pra Marrocos gravar com Major Lazer com tudo pago pela Anitta, 70 mil dólares. Na festa de lançamento do videoclipe a equipe da Pabllo pediu 40 mil reais pela participação dela, o que teria irritado Anitta.

Veja ao clipe de “Modo turbo”

Mas pelo jeito, a briga entre das duas divas do pop nacional é coisa do passado.